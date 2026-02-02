美軍在轟炸伊朗核設施行動中似乎曾失去聯絡 如今再攻伊朗需要更大規模準備
美軍持續向中東集結，林肯號航空母艦打擊群已經接近波斯灣的戰備位置，美國總統川普也警告伊朗德黑蘭神權政府必須立刻坐上談判桌，否則面臨嚴重後果。但目前為止美軍看來還沒有即將動手的跡象，分析指出，去年6月美軍轟炸伊朗核設施的「午夜之槌」行動有可能出現過通訊短暫失聯狀況，如今可能發動的攻勢將是午夜之槌的數倍以上，必須有更多更完善的準備。
《華爾街日報》週一（2日）刊登的報導指出，美國空軍全球打擊司令部副司令阿馬戈斯特中將（Jason Armagost）上週四（1月29日）指出：「午夜之槌是一項非常具體特定的任務。它就像球賽中的一個戰術行動，而非整場球賽。」分析人士警告，如果美軍這次發動旨在推翻德黑蘭政權，或徹底停止伊朗濃縮鈾的更大規模打擊，伊朗的回應將遠比上次慘烈。
在這種狀況下，美軍首先必須加強在中東對美軍基地以及盟國的防空。防空系統的重要性在去年6月已得到驗證，美軍發動「午夜之槌行動」（Midnight Hammer），利用B-2匿蹤轟炸機與潛射巡弋飛彈摧毀了伊朗三處核設施後，隔日伊朗向卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射14枚飛彈報復。雖然多數都被攔截，但五角大廈後承認有一枚飛彈擊中基地，幸好只造成極輕微損傷。
目前，美方已對中東的美軍增援一套薩德（THAAD）以及一套愛國者防空系統，美軍的C-17巨型運輸機不斷往中東運送重裝備與彈藥。更罕見的是，美方也向駐中東基地增援M1A2戰車與Ｍ2步兵戰鬥車這類重型地面作戰裝備，可能用來防範伊拉克等地親伊朗民兵可能對美軍基地發動的攻勢。
雙航母配置目前二缺一
在午夜之槌行動中，美軍在中東集結部署了兩支航空母艦打擊群，分別部署在地中海與阿拉伯海地區。如今，美軍只有林肯號打擊群部署在阿拉伯海地區。外界猜測，正開往歐洲的布希號航空母艦，也可能會部署到地中海，但這可能還要幾週的時間。
而就算是打擊範圍極為特定，經過嚴密計畫的午夜之槌行動，當時都可能出現過任務可能脫軌的風險。這也是在上週四的美軍研討會中所透露。《國防新聞》（Defense News）報導，阿馬戈斯特中將當時說，午夜之槌行動相當成功，但如果美軍要維護繼續取得這種成功的優勢，必須加強確保指揮管制網路與通訊架構能夠在轟炸機與其他飛機之間，安全收發關鍵指令，及時獲得狀態更新。
阿馬戈斯特說：「如果這支（打擊）編隊無法……回報部隊狀態並接收任務指揮官發出「執行任務」的指令，那就是我們所有人的失職。」國防新聞網站Defense Express因此推論：在轟炸伊朗核設施的行動過程中，飛機機組人員可能確實遭遇了通訊不暢、指令一度無法下達的問題，而「基於可以理解的原因」，這些問題並未正式公開。
川普上週末要求伊朗立刻坐上談判桌，完全放棄核武計畫，一大可能關鍵是最近的衛星圖像顯示，去年遭到美軍轟炸的伊朗核設施，如今又建築了新的棚架，不知是否在掩藏什麼樣的行動。當時，就有專家評估，午夜之槌行動雖然成功用鑽地彈與巡弋飛彈大舉摧毀了伊朗的核子設施，但可能並未完全摧毀伊朗的核武能力。
如今，在12月底伊朗民眾因為民生凋蔽、匯價崩跌連食物都買不起，進行大規模反政府抗議，在1月8日與9日遭到血腥鎮壓後，德黑蘭當局有可能出於對政權的不安感，重新加速恢復伊朗核武計畫。在「午夜之槌」轟炸實施前夕，美國五角大廈就警告，伊朗可能距離取得核武只有「幾個月」的時間。
伊朗民眾下一波全面起義的可能時間點
川普目前強調的是伊朗核武計畫的威脅，但他先前也曾向伊朗民眾表示要「記下兇手的名單」，美國的援助「在路上」。川普並未排除對德黑蘭實施「政權更迭」攻擊的可能性。畢竟，若能一舉解決伊朗核武問題，又能推倒在中東組織反美恐怖組織勢力長達近半世紀的伊朗神權政府，對川普而言將是難以抗拒的千秋大業。
目前一個被討論的時間點，落在2月中下旬。伊朗政權的實彈血腥鎮壓集中在1月8日與9日，兩晚的大規模示威中，以伊朗革命衛隊為主幹的劊子手可能殺害了逾3萬人。根據伊朗的傳統習俗，死者逝去40天後要舉行大型悼念儀式，因此2月17、18兩日，有可能出現街頭的大規模悼念，乃至於又成為一場全國性抗議。
伊朗曾在2022年因庫德族少女艾米尼（Mahsa Amini）未戴頭巾遭到虐死，引發近年最大規模的抗議，同樣遭到強力鎮壓。到2023年1月下旬，鎮壓事件40後，示威者就以紀念遭鎮壓致死民眾的名義大規模上街。
因此，到本月17、18日時，布希號可能已經就定位，美軍的防空實力也已經加強，加上伊朗預料再度出現的大規模示威，美方如果要大規模打擊革命衛隊網路、協助推翻德黑蘭神權政府，這可能將是一個發動軍事行動的良好時機。
