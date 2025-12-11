美軍坦言難保台？藍營要求賴清德到國會說明1.25兆軍購

國民黨立委徐巧芯（左起）、林沛祥、賴士葆11日舉行「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會。（姚志平攝）

國民黨立院黨團11日開記者會，指出《紐約時報》近日引述美國國防部年度機密文件「優勢簡報」內容，直指美軍已無力保衛台灣，先進武器甚至可能在抵達前就遭解放軍摧毀。國民黨團質疑，既然美軍都可能難以突破解放軍火力，民進黨政府這幾年編列的數千億軍購究竟買了什麼，總統賴清德必須親自到國會說明1.25兆軍購特別預算內容，更應盡速恢復兩岸溝通管道，避免風險升高。

林沛祥指出，「優勢簡報」清楚寫道，美軍連最新的福特號航空母艦都難在極音速武器攻擊下倖存，20年前美軍在太平洋地區尚能確保防衛台灣，如今卻已無把握，美軍高層坦言兵推屢屢失利，意味國安情勢早已嚴峻到不能再靠「台美關係堅若磐石」等口號催眠人民，但賴政府仍以政治語言掩蓋風險。

國民黨團質疑，既然美軍都可能難以突破解放軍火力，民進黨政府這幾年編列的數千億軍購究竟買了什麼，總統賴清德必須親自到國會說明1.25兆軍購特別預算內容。（張睿廷攝）

林沛祥直言，援台承諾高度不確定，賴政府卻仍單邊押注。林質疑，中共囤積大量飛彈足以摧毀美軍援台武器，既然連美軍都難保暢通，賴清德口中的第一島鏈聯防是否只是畫餅？面對美軍救援不確定，政府的備案何在？

林沛祥也提到，高額軍購效益至今未說清楚。若先進武器靠近台灣就可能被摧毀，那1.25兆軍購究竟有多少真正能派上用場？黨團要求賴清德到國會公開說明，既然政府能投書外媒為軍購辯護，為何不要求美方出售真正的先進武器？若買不到、運不來，再多豪語都只是紙老虎。

林沛祥說，真正的國安應該是備戰而不求戰，避戰而不畏戰，而不是切斷溝通、單向升高風險。他呼籲賴清德立即恢復兩岸溝通管道，降低誤判空間，這不是投降，而是務實保全民命。林沛祥表示，台灣安全必須靠自立自強，軍購不僅要買得到，也要運得到，更應爭取在台設廠維修。既然美國要求台灣產業到美國設廠，台灣同樣能主張軍工技術在地落地，從通訊衛星到防空飛彈，都要讓技術真正留在台灣，避免付了錢卻永遠拿不到武器。

賴士葆表示，美國歷任政府雖推動台灣增加軍購，但從未承諾「台灣有事、美國一定出兵」，過去川普政府讓台灣多掏軍購預算，卻始終未給出明確安全保證。

徐巧芯指出，台灣一旦成為戰場，不可能「馬照跑、舞照跳」，戰爭將直接衝擊人民生活。她批評台北市議員苗博雅淡化戰爭後果，稱現代戰爭爆發時多數人仍能正常上班上課，這完全是美化戰爭的危險論述。

