美軍基地收可疑包裹！多人出現不適送醫 不明白色粉末調查中

美國馬里蘭州安德魯聯合基地6日收到一個可疑包裹。（翻攝自Joint Base Andrews FB）

美國馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）6日收到一個可疑包裹，多名人員在接觸後出現身體不適，隨即被送往基地內的醫療中心治療。事件發生後，相關建築物緊急疏散，現場一度封鎖。

綜合美媒報導，根據基地聲明，1名人員於週四下午約1時開啟包裹後感到不適，隨即通報。包裹內含有未知白色粉末，第一時間引發化學物質外洩疑慮。危險物質處理小組立即進駐現場進行檢測，初步測試未發現有害物質，但調查仍在進行中。當局強調，目前並無立即性威脅，基地運作已於當晚恢復正常。

基地發言人表示，為安全起見，包裹被開啟的建築及相連設施已疏散並設立警戒線，多名出現症狀的成員經醫療人員檢查後情況穩定，隨後出院。

2名熟悉調查的消息人士透露，除白色粉末外，包裹內還夾帶疑似政治宣傳文件。該信件被開啟的地點位於「空中國民警衛隊備戰中心」內，目前該區域仍封閉。

安德魯聯合基地位於華盛頓特區東南方的喬治王子郡，是美國最具戰略意義的軍事設施之一，為總統、副總統及高層官員的專機「空軍一號」及相關機隊的駐地。由於基地地位敏感，事件引發外界高度關注。

目前，美國空軍特別調查辦公室（OSI）已接手調查，將釐清包裹來源、寄件動機及內容成分。當局尚未公布包裹成分細節，僅表示所有涉事人員狀況穩定，並呼籲外界避免揣測。

