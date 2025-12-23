美軍報告流出！中共預期2027具備奪台能力 擴大核武庫威懾全球

美國戰爭部報告也觀察到，中共軍隊正在進行內部大清算。（資料照，路透社）

根據《路透社》取得的美國戰爭部報告草案顯示，北京政府正加速軍事現代化與擴張，預期在2027年底前具備對台灣作戰並取得勝利的能力。該報告詳細描述了中國軍力的飛速成長，指出其正以快於其他擁核國家的速度擴大武器庫，並已在多處基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），顯現出挑戰美國在亞太地區軍事存在的強烈野心。

根據《路透社》看到的美國戰爭部報告草案，北京正持續完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，計畫透過大規模打擊距離中國1,500至2,000海里的目標，來封鎖或干預亞太地區衝突，戰爭部警告，這類打擊若達到足夠規模，將對美國及其盟友在衝突周邊的行動能力構成嚴重挑戰與干擾。儘管中國對外宣稱維持防禦戰略，但其軍事布局顯示出正轉向更具侵略性的武力奪取模式。

廣告 廣告

在核子軍力方面，報告披露中國已在靠近蒙古邊界的飛彈發射井基地，部署了超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道飛彈，雖然2024年中國核彈頭庫存增長稍緩，目前約為600枚出頭，但整體擴張趨勢不減。報告預測，中國核武庫正處於高速增長軌道，有望在2030年前擁有超過1,000枚核彈頭，顯示其戰略威懾力正從區域向全球擴散。

對於美國總統川普上個月提議與中、俄共同推動的「無核化計畫」，報告草案顯示北京對此毫無興趣，且完全無意參與任何具實質意義的武器管制談判。報告強調，華府持續觀察到北京對減少戰略風險的措施缺乏積極性，這種拒絕對話的態度，加上新部署飛彈的潛在目標未明，使得美中之間的戰略誤判風險持續攀升。

報告最後觀察到中國軍隊內部的重大變革，指出習近平近年發動的「反腐鬥爭」已對解放軍的戰鬥力產生影響。過去18個月內，至少有26名國有軍工企業高管遭到調查或撤職，範圍從火箭軍擴展至造船與核能工業。雖然大規模清算在短期內可能削弱軍隊的作戰整備水準，但報告認為這也是北京試圖優化軍隊體質、為未來可能發生的長期衝突進行「戰略排毒」。





更多《鏡新聞》報導

藍委廈門宴見國台辦遭質疑 陳玉珍回擊：大型台商宴會有官員正常

日官員稱「應擁核武」掀波 美國務院：日本是核不擴散領袖

海馬士倍增、現役自走砲入列 王定宇：美史上最大軍售打破疑美論