美軍報復伊朗、恐慌指數一度飆升 亞股市場早盤震盪

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美軍週二（9日）晚間對伊朗發動空襲，一度驚動金融市場，不過隨後亞股盤中逐步回穩。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美軍週二（9 日）晚間對伊朗發動空襲，驚動金融市場，恐慌指數（VIX）一度飆升逾兩成至 23.34，迄今指數仍有餘波。美軍中央司令部稱，這次這些「自衛打擊」為回應美軍阿帕契直升機日前遭擊落的事件，是對「伊朗無端侵略的適當回應」。

亞股早盤也一度受這場事件影響，韓國 Kospi 指數目前下跌 2.84% 至 7,866.65 點；日經指數跌 0.86% 至 64,854.33 點、東證指數跌 0.48% 至 3,877.42 點。至於剛開盤的台股，加權指數則開低後向上，目前跌 254.68 點或 0.57%，報 44,449.76 點；櫃買指數甚至翻紅，漲 0.21%，報 425.60 點。

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最新發生的衝突，破壞了美國與伊朗之間的停火協議，但這份協議在名義上仍有效。國際原油市場反應並不大，八月交割的布倫特原油（Brent）期貨今（10）日至上午九點小漲 0.25%，至 92.04 美元／桶；七月交割的紐約西德州原油（WTI）期貨漲 0.52%，至 88.66 美元／桶；兩者價格近期正逐步回落。

這場報復行動由美國總統川普下令，他稍早指責伊朗擊落了美軍的直升機，並稱該直升機當時正在荷姆茲海峽上空巡邏。伊朗方面尚未直接聲出面對擊落直升機事件負責。伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）週二下午在美軍發動空襲前透過Ｘ發表聲明，聲稱「靠近我方領土的外國軍隊由於自身的人為失誤、意外事故或可能被捲入交火，始終處於危險中」、「為降低風險，最好解方就是讓他們離開」；阿拉格奇還說，「我們更喜歡外交語言，但我們也會說其他語言。」

另外，週二的美股交易中，晶片股再次遭到拋售，拖累了費半指數、S&P 500指數、及那斯達克指數，分別收跌 1.93%、0.26% 及 0.97%。主要個股中，輝達（NVDA）跌 0.22%、超微（AMD）跌 3%、安謀（ARM）跌 6%、邁威爾（MRVL）跌 7.6%、美光（MU）跌 1.4%、高通（QCOM）跌 5.67%、英特爾（INTC）跌 2.13%、博通（AVGO）跌 1.12%。此顯示出，市場仍持續利用國際上的風吹草動，對先前高估值的個股進行修正。

道瓊指數週二收漲 86.10 點，漲幅 0.17%。

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