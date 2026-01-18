美軍報復遇襲擊殺「基地」領袖 200枚精準彈藥狂轟「伊斯蘭國」100據點

美軍上月在敘利亞遇襲後發動「鷹眼打擊行動」，中央司令部（CENTCOM）表示12月20日到29日擊斃和逮補約25名「伊斯蘭國」成員。翻攝中央司令部X@CENTCOM



美國中央司令部昨天（1/17）發佈消息，美軍在敘利亞西北部一場空襲中，擊斃「基地組織」領袖賈辛。美軍上月於敘利亞巴邁拉遇襲，導致2軍人、1平民翻譯共3死，美軍稱遭擊斃的賈辛與本案「伊斯蘭國」槍手有直接關聯。美軍在巴邁拉遇襲後展開「鷹眼打擊行動」報復，已動用超過200枚精準彈藥，打擊超過100個「伊斯蘭國」據點。

中央司令部（CENTCOM）表示，上週五（1/16）在敘利亞西北部發動空襲，擊斃「基地組織（Al-Qaeda）」領導人之一賈辛（Bilal Hasan al-Jasim）。賈辛與去年12月13日於敘利亞巴邁拉（Palmyra）伏擊美軍，造成3死的「伊斯蘭國（IS）」恐怖分子有直接聯繫。

中央司令部司令古柏（Brad Cooper）上將表示：「一名與3名美國人死亡有關的恐怖分子被擊斃，表明我們追捕襲擊我軍恐怖分子的決心。對那些實施、策劃或煽動襲擊美國公民和我軍人員的人來說，沒有安全之境，我們一定會找到你們。」

美軍上月在敘利亞遇襲後發動「鷹眼打擊行動」，中央司令部（CENTCOM）表示12月20日到29日擊斃和逮補約25名「伊斯蘭國」成員。翻攝中央司令部X@CENTCOM

為回應去年12月13日的攻擊事件，美軍發動「鷹眼打擊行動（Operation Hawkeye Strike）」報復，中央司令部公告稱美軍對敘利亞發動大規模空襲，與盟友使用200多枚精準彈藥，摧毀了100多個「伊斯蘭國」目標；而過去一年，美軍及盟友在敘利亞抓獲超過300名「伊斯蘭國」武裝分子，並擊斃超過20人。

