美軍報復：空襲70多個「伊斯蘭國」目標

（德國之聲中文網）美國周五（12月19日）對敘利亞境內70多個“伊斯蘭國”（IS）目標發動空襲，以報復上周在帕爾米拉（Palmyra）發生的導致兩名美軍士兵和一名翻譯喪生的襲擊。

敘利亞國家電視台報道稱，空襲擊中了代爾祖爾省（Deir ez-Zor）和拉卡省（Raqqa）的鄉村地區，以及帕爾米拉附近的阿穆爾山（Jabal al-Amour）地區。

報道稱，打擊目標包括“‘伊斯蘭國’的武器儲存點和指揮部”。

一名五角大樓官員告訴美聯社，此次行動動用了F-15“鷹”式戰鬥機、A-10“雷電”對地攻擊機以及AH-64“阿帕奇”直升機。

美國國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交媒體上表示：“今天早些時候，美軍在敘利亞啟動了‘鷹眼打擊行動’，以消滅‘伊斯蘭國’武裝分子、基礎設施和武器據點，直接回應12月13日在敘利亞帕爾米拉發生的針對美軍的襲擊。”

總部設在倫敦的敘利亞人權觀察組織表示，此次襲擊造成5名“伊斯蘭國”成員死亡。

周六，約旦軍方宣布參與了此次打擊行動，“以防止極端組織利用這些地區作為威脅敘利亞鄰國安全的跳板”。

兩名美軍士兵在敘利亞遇害

12月13日，兩名來自艾奧瓦州國民警衛隊的成員以及一名平民翻譯在敘利亞沙漠地區的一次襲擊中喪生。特朗普政府將此次襲擊歸咎於“伊斯蘭國”組織。

美國陸軍確認，兩名士兵分別是來自得梅因的25歲中士埃德加·布賴恩·托雷斯-托瓦爾（Edgar Brian Torres-Tovar），以及來自馬歇爾敦的29歲中士威廉·內森尼爾·霍華德（William Nathaniel Howard）。遇害的翻譯是來自密歇根州梅科姆的阿亞德·曼蘇爾·薩卡特（Ayad Mansoor Sakat）。

襲擊發生後不久，美國總統特朗普承諾將實施“非常嚴厲的報復”。

特朗普堅稱，報復行動的目標將是“伊斯蘭國”，而不是敘利亞，並強調敘利亞總統艾哈邁德·沙拉（Ahmad al-Sharaa）對這次襲擊“極為憤怒和不安”。

周五，敘利亞外交部發表聲明稱：“敘利亞重申其打擊伊斯蘭國的承諾，並將在美軍空襲後加大對該組織的軍事行動。”聲明表示，敘利亞境內“不會有恐怖組織的安全避風港”。

敘利亞一直與美國主導的打擊“伊斯蘭國”聯盟合作，並在上個月沙拉與特朗普在白宮會晤時達成了一項協議。

目前，大約仍有1000名美軍駐扎在敘利亞。

作者: Matt Ford (美聯社，法新社，路透社)