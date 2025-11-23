美軍壓境委國人不囤糧：沒錢怎麼搶購 幣值慘貶80%物價漲548%

2025年11月16日，委內瑞拉首都卡拉卡斯的民眾，在政府補助的聖誕市集購物。美聯社



美國近期在委內瑞拉週邊加大襲擊，未來幾天可能有新動作，緊張情勢高升，但委國首都卡拉卡斯街頭卻很平靜，不見搶買物資或囤糧，一名民眾說「你得有錢才能恐慌性搶買」，多數民眾只為當天溫飽發愁。國際貨幣基金（IMF）指委國幣玻利瓦（Bolívar）今年將貶值80%，而今年物價將上漲548%。

美國近期以打擊毒品為由，在委內瑞拉週邊對疑似販毒船隻發動一系列空襲，造成約80死。路透社引述匿名美國官員透露，美方未來幾天可能啟動新階段；美國聯邦航空總署（FAA）也警告，委國境內或週邊地區軍事活動可能加劇，至少4家航空公司取消往返當地航班。

英國廣播公司（BBC）報導，在美國軍事威脅下，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）可能如坐針氈，但民眾相對冷靜，沒有一般戰事可能開打前的恐慌情緒。咖啡店老闆奧雷利亞諾（Alejandro Orellano）說：「真正讓我們擔憂的是美元升值。」他指著附近的市場說：「看，你看，這裡多冷清啊。」

BBC報導，食品價格飛漲和購買力下降才是委內瑞拉的全民公敵，根據國際貨幣基金（IMF）委內瑞拉幣玻利瓦（Bolívar）今年將貶值80%。1公斤的雞肉價格是官方最低工資的4倍，雖然政府向退休人員和公務人員發放獎金等補貼，依然追不上物價，不足以支應基本生活所需。

74歲民眾康蘇埃洛（Consuelo）是退休大學教授，她認為不太可能有戰事：「戰爭是真的嗎？假的吧？整天提心吊膽只會讓人難受。」她說就算真的開戰，人們也負擔不起囤積糧食：「我沒有任何恐慌性搶購，你需要很多錢才能做到（搶購）。」

BBC訪問委內瑞拉經濟學家，2人憂心遭政府報復不願發言，一名要求匿名的經濟學者說：「通貨膨脹率已達每月約20%。」國際貨幣基金預測，今年物價將上漲548%，2026年更糟，可能飆至629%。

部分委內瑞拉民眾將美國可能的動作，視為委國改朝換代的契機，但是沒人敢公開談論，一名住在玻利瓦城的女性民眾受訪表示：「人們懷有希望和信念，這蘊含一絲喜悅，但恐懼讓他們保持沉默。你聽不到任何人談論這件事。我以前會在網上發文，但現在不會了，誰知道誰會告發我，我們很害怕他們把我們關進監獄。」

40歲的糕點師馬雷羅（Barbara Marrero）說：「委內瑞拉人每天都在等待事情發生，但每個人都怕發聲，沒人敢說話。」在醫學實驗室工作的53歲格瓦拉（Esther Guevara）說：「我很擔心，因為我不知道發生了什麼事，他們（美軍）可能會入侵，可能會發動攻擊，人們覺得一切都會好起來，但這很嚴重，很多無辜的人可能喪命，我覺得外面正在醞釀著什麼。」

美國「福特號（USS Gerald R. Ford）航艦打擊群本月12日抵拉丁美洲緝毒，57歲民眾哈拉米略（Javier Jaramillo）說對「福特號」很感興趣，他不認為會打起來，但停電時難免驚心：「他們（美軍）來了嗎？他們要來了？」但他說比起美軍，更擔心的糧食價格：「情況很糟，通貨膨脹正在吞噬我們。」

