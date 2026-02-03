美軍壓境 伊朗6日與美重啟核談判

記者施欣妤／綜合報導

在美國總統川普對伊朗祭出強硬威脅後，伊朗總統裴澤斯基安3日證實，已下令外交團隊與美方重啟核談判；兩國預計6日在土耳其重啟會談。《紐約時報》報導，為緩解來自美方的軍事壓力，伊朗已考慮接受美國提出的區域核能替代方案。

川普2日警告，若伊朗未能與美國達成協議，「將有極為嚴重的事發生」，加上美軍已向中東區域集結航艦在內等大批兵力，使伊朗面臨巨大的軍事與外交壓力。

消息指出，美國特使魏科夫與伊朗外長阿拉奇，預計6日在土耳其伊斯坦堡會面，重啟核協議談判。裴澤斯基安3日也證實將與美恢復協商，「希望盡快解除不公正的制裁」。

土耳其等區域盟友呼籲美伊盡速穩定區域局勢。《紐時》引述官員報導，伊朗可能已準備做出重大讓步，包含關閉或暫停核計畫，可能也將接受美國去年底提出，成立受國際監管的區域性核聯盟來生產核能的計畫。分析指出，伊朗領導層擔憂美國若發動軍事行動，將再度點燃大規模反政府示威，危及政權穩定。

阿拉奇（右）預計6日前往土耳其，與美方代表協商。（達志影像／美聯社資料照片）