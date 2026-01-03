美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入

川普（右圖）證實美軍攻擊委內瑞拉，俄羅斯強烈譴責，要求聯合國安理會介入處理。左圖為俄羅斯總統普丁。（翻攝The White House Flickr／X@visegrad24）

委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。

根據《莫斯科時報》報導，俄羅斯外交部在聲明中指出，美國用辯解的藉口「站不住腳」，「意識形態的對抗已經完全蓋過務實外交，美國根本不想建立基於信任和穩定的關係。」

作為委內瑞拉長期的盟友，莫斯科重申：「我們與委內瑞拉人民團結一致，並支持其玻利瓦爾領導層捍衛國家利益和主權的路線。」俄方表示，願意支持外交努力，推動對話，並呼籲聯合國安理會召開緊急會議。

俄羅斯駐加拉加斯大使館表示，目前大使館運作正常，與委內瑞拉當局及俄僑保持密切聯繫，暫時沒有俄羅斯公民在攻擊中傷亡的報告。

稍早，川普在「真實社交」發文證實，美軍成功對委內瑞拉進行大規模攻擊，且馬杜洛夫婦已被逮補、送離委內瑞拉境內。他接受《紐約時報》訪問，讚揚這是一場輝煌的行動，一切歸功於大量優秀的規劃，以及偉大部隊和優秀的人員。川普預計當地3日上午11點，在佛州海湖莊園舉行記者會，說明更多細節。

