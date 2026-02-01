美軍大批空中加油機前推中東 專家：長程空襲準備訊號浮現

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著伊朗局勢持續升溫，美軍在中東的空中兵力部署出現異常動態。開源情報(OSINT)追蹤顯示，美軍近期正將大量空中加油機(Aerial Refuelling Tankers)前推至卡達烏代德空軍基地(Al Udeid)。軍事分析師解讀，這種大規模集結加油機的模式，通常是為了建立長程打擊的後勤鏈；若局勢惡化，美軍可能依循戰術邏輯，投入包括B-2「幽靈」匿蹤轟炸機(B-2 Spirit)與F-35C在內的匿蹤打擊群，執行首波壓制任務。

據《英國國防期刊》(UK Defence Journal)報導，軍機追蹤數據顯示，包括KC-135R「同溫層」(Stratotanker)加油機與KC-46A「飛馬」(Pegasus)加油機在內的美軍機隊，正持續從美國本土經歐洲轉場至中東。截至1月31日，已有約20架加油機進駐卡達。對此，開源情報分析師指出，加油機是現代空中作戰的關鍵節點，其大規模集結意味著美軍正在建立一條跨洲際的「長程作戰補給線」，以確保後續戰機與轟炸機能獲得足夠的續航力。

知名的情報分析師「DefenceGeek」表示，從目前的兵力配置推演，美軍似乎有意保留發動「初始打擊(initial strike)」的選項。他分析，若真的開戰，首波攻擊可能由具備匿蹤能力的B-2轟炸機與F-35C戰機負責執行「突破防空任務」，癱瘓伊朗的雷達與空軍基地；後續則可能由F-15E等傳統戰機接手，執行持續性的精準轟炸。不過，這目前仍屬於軍事觀察圈的戰術推演，並非美軍官方宣布的作戰計畫。

此次調動正值伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)進行實彈演習。美國中央司令部(CENTCOM)對此發出聲明，呼籲伊朗行動應專業安全，警告任何危及國際航運或針對美軍的「不安全行為」，都可能增加誤判與衝突升級的風險。

除了空中兵力，美軍林肯號(USS Abraham Lincoln)航艦打擊群也已抵達中東，配合部署在當地的愛國者飛彈與薩德系統(THAAD)。這一系列的大動作集結，顯示華府正透過展現高強度威懾姿態，向德黑蘭傳遞明確的訊號

