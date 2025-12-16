美軍大整併！擬降級歐非、美洲指揮體系 唯獨印太司令部不動

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》16日獨家報導，五角大廈高層正研擬一項數十年來最大規模的軍事指揮體系改革計畫。根據多位知情人士透露，國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)有意打破現狀，大幅削減軍中四星上將的人數，並計畫將現有的多個聯合作戰司令部進行降級與整併，將平衡點從中東與歐洲轉移，改為優先關注西半球的軍事行動。

據報導，這項由參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)主導的提案，預計將在近期向赫格塞斯進行詳細簡報。若計畫獲准，美軍一級的「聯合作戰司令部」(Combatant Commands)將從現行的11個縮減為8個。知情人士指出，此舉符合川普政府本月發布的國家安全戰略，該戰略宣示：「美國像阿特拉斯(Atlas，希臘神話中支撐蒼天的巨人)般獨自支撐整個世界秩序的日子已經結束。」

根據曝光的計畫內容，原本權力極大的「美國中央司令部」(CENTCOM)、「美國歐洲司令部」(EUCOM)以及「美國非洲司令部」(AFRICOM)將面臨降級，並被置於一個新成立的「美國國際司令部」(U.S. International Command)之下。這意味著負責中東、歐洲與非洲戰區的指揮層級將被整併。

此外，負責北美防務的「北方司令部」(NORTHCOM)與負責中南美洲的「南方司令部」(SOUTHCOM)，也計畫合併為一個新的總部，稱為「美國美洲司令部」(U.S. Americas Command，簡稱 Americom)。這一變動反映川普政府在軍事資源配置上，將從中東與歐洲部分轉移，並整合對美洲本土周邊區域的運作。

值得注意的是，在整併名單中，「美國印太司令部」(U.S. Indo-Pacific Command)並未受到影響，將與網路司令部、特種作戰司令部、太空司令部等維持獨立地位。這顯示在川普政府調整全球軍事部署的計畫中，印太地區仍維持原有的指揮層級與關注度。

然而，這項改革計畫已引發國會與前任官員的擔憂。報導指出，五角大廈幾乎未向國會透露細節，導致共和黨主導的參眾兩院軍事委員會感到不滿。國會已在年度國防授權法案中加入條款，要求五角大廈提交詳細評估報告，說明整併對美國盟友體系的衝擊，否則將凍結相關執行經費。

歐巴馬時期的前國防部長海格(Chuck Hagel)受訪時警告，世界局勢並未變得單純，過度整併可能導致美軍失去對區域危機的「預警能力」，無法在問題擴大前及時因應。但支持改革的國防部高官強調，「時間不站在我們這邊」，美軍指揮體系已出現僵化，必須透過徹底重組來加速決策效率。

