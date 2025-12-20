美軍大規模報復性打擊「敘利亞伊斯蘭國」！超過70個目標被鎖定

伊斯蘭國仍在敘利亞活動。（示意圖／達志／美聯社）

美國官員表示，美軍於美東時間19日對敘利亞境內數十個伊斯蘭國（Islamic State，IS）目標發動大規模打擊行動，以報復此前針對美國人員的攻擊。

據《路透社》報導，事實上，由美國主導的聯盟近幾個月來已在敘利亞持續進行空襲與地面行動，鎖定疑似伊斯蘭國組織成員，行動中往往有敘利亞政府安全部隊的參與。

美國軍方表示，上週六（13日），敘利亞中部城市巴爾米拉（Palmyra）驚傳有1名伊斯蘭國襲擊者對美國與敘利亞部隊的聯合車隊發動攻擊，造成2名美國陸軍士兵與1名平民口譯人員死亡，襲擊者隨後遭到擊斃，另有3名美國士兵在事件中受傷。

事後美國總統川普（Donald Trump）誓言將展開報復，敘利亞內政部則形容該名襲擊者為敘利亞安全部隊成員，並懷疑其同情伊斯蘭國。據悉，目前仍約有1,000名美軍駐紮在敘利亞。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，這次打擊鎖定的是「伊斯蘭國組織的戰鬥人員、基礎設施以及武器據點」，並指出這項行動名為「鷹眼打擊行動」（OPERATION HAWKEYE STRIKE）。

赫格塞斯說：「這不是1場戰爭的開始，而是1份復仇宣言。今天，我們獵捕並消滅了敵人，很多人，而且我們還會繼續。」川普則在社群媒體上發文表示，敘利亞政府完全支持這次的打擊行動，而美國正在施加「極其嚴厲的報復。」

1名美國官員指出，此次行動在敘利亞中部打擊了超過70個目標，出動的武力包括F-15與A-10戰機、阿帕契（Apache）攻擊直升機，以及M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）。

根據敘利亞外交部發表的聲明，敘利亞重申其打擊伊斯蘭國組織的堅定承諾，並確保該組織「在敘利亞領土上沒有任何安全避風港。」

報導補充，敘利亞現任政府由前反政府軍人士主導，這些勢力在經歷13年的內戰後，於去年推翻了阿塞德（Bashar al-Assad）政權，政府成員中亦包括前基地組織（Al Qaeda）敘利亞分支的成員，這些人後來與該組織決裂，並曾與伊斯蘭國爆發衝突。

敘利亞一直與美國主導的聯盟合作對抗伊斯蘭國，並在上個月敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）訪問白宮時達成相關協議。

