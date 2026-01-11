美軍大規模空襲敘利亞 鎖定IS勢力進行打擊

▲美國軍方於10日表示，已針對敘利亞境內的極端組織「伊斯蘭國」（IS）發動了多輪打擊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國軍方於10日表示，已針對敘利亞境內的極端組織「伊斯蘭國」（IS）發動了多輪打擊。這是華府在去年12月美方人員遇襲後，所啟動之報復行動的一部分。

綜合路透社等外媒報導，近幾個月來，美國領導的聯軍一直在敘利亞境內針對伊斯蘭國嫌疑人進行空襲和地面行動，且通常有敘利亞安全部隊的參與。

美國中央司令部（CENTCOM）在聲明中表示：「今日（10日）的打擊目標遍布敘利亞境內的伊斯蘭國勢力。」並補充說明，這些行動是在美國東部時間週六下午初期執行，意在打擊恐怖主義，並保護美國及其夥伴部隊在當地的安全，屬於「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一環。

聲明表示：「我們訊息始終強而有力：若有人傷害我們的作戰人員，無論對方藏身世界何處、如何企圖逃避審判，我們都會找到你並將你殲滅。」

中央司令部指出，週六的攻擊是上個月啟動之行動的一部分。該行動起因於伊斯蘭國武裝分子在敘利亞殺害了美軍人員。美軍表示，在去年12月13日的事件中，有兩名美國士兵和一名平民翻譯官不幸遇難。

聲明中並未提到是否有任何人在襲擊中喪生。美國戰爭部（國防部）拒絕評論更多細節，國務院也未立即回應置評請求。

目前仍有約1000名美軍駐紮在敘利亞。

敘利亞政局現況

敘利亞目前的政府由前反抗軍領導。他們在經歷了13年的內戰後，於2024年推翻了前總統阿塞德（Bashar al-Assad）。現任政府成員包括前蓋達組織（Al Qaeda）敘利亞分支的人員，他們此前已與該組織斷絕關係，並曾與伊斯蘭國發生衝突。

敘利亞一直與美國領導的打擊伊斯蘭國聯軍保持合作。去年底，敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）訪問白宮時，雙方已達成相關合作協議。

