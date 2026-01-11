美軍大規模空襲敘利亞 鎖定IS勢力

美軍中央司令部10日表示，他們已在敘利亞針對激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）發動多次「大規模」空襲，藉此回應上月造成2名美國軍人與1名平民口譯員喪生的攻擊事件。

綜合法新社、路透社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X發布聲明指出，「今天的空鎖定敘利亞全境的伊斯蘭國」勢力，且為「鷹眼打擊行動」（Operation Hawkeye Strike）的一環。

聲明指出，這項行動是針對12月13日美、敘部隊在巴邁拉（Palmyra）遭遇襲擊的「直接回應」。當時的攻擊造成3名美國人士喪生。

美軍中央司令部聲明並補充，這波行動是在美國東部時間午後不久執行，意在打擊恐怖主義，並保護美國及其夥伴部隊在當地的安全。聲明說：「我們訊息始終強而有力：若有人傷害我們的作戰人員，無論對方藏身世界何處、如何企圖逃避審判，我們都會找到你並將你殲滅。」

聲明未提及這次空襲行動是否造成人員傷亡。