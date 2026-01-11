美軍大規模空襲敘利亞IS目標 赫格塞斯：我們永不遺忘

美軍表示，美國及盟軍10日對敘利亞境內的伊斯蘭國(Islamic State)聖戰士組織發動「大規模」空襲，這是針對上個月造成3名美國人死亡的攻擊事件所作出的最新回應。

負責指揮美軍在這個地區行動的美軍中央司令部(US Central Command)在X發文指出，針對敘利亞全境的伊斯蘭國(ISIS)目標發動了數起空襲。

美軍中央司令部並未透露空襲地點。

畫面不清晰的空拍影片顯示，有數起不同的爆炸，明顯是在農村地區。

美軍中央司令部表示，這些空襲是「鷹眼打擊行動」(Operation Hawkeye Strike)的一部份，這是對去年12月13日美、敘部隊在巴邁拉(Palmyra)遇襲的「直接回應」。當時的攻擊造成2名美國軍人和1名平民口譯員死亡。

美軍中央司令並補充，這波行動旨在打擊恐怖主義，並保護美國及其夥伴部隊在當地的安全。

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)10日在X發文回應中央司令部的聲明，「我們永遠不會忘記，也永遠不會退縮」。

美國和約旦上個月已針對巴邁拉的攻擊事件發動一系列空襲，來回應「伊斯蘭國」的襲擊。