美軍大規模集結打伊朗箭在弦上！美戰爭部長：軍隊就緒等川普下令

[Newtalk新聞] 伊朗近日爆發全國性抗議活動，引發1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓，美國隨後向波斯灣地區部署更多軍力。美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，無論美國總統川普（Donald Trump）對伊朗做出何種決定，美國軍隊都會準備好執行任務，以確保德黑蘭當局不會發展核武能力。

根據路透社報導，美國軍事力量在中東區域大規模集結的情況下，赫格塞斯在內閣會議上應川普要求說明當前局勢。赫格塞斯強調：「他們不該尋求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，我們都會準備好達成任務。」美國部分官員透露，川普正評估各種選項，但尚未決定是否對伊朗動武。

伊朗有關當局近幾週血腥鎮壓全國抗議活動後，美伊緊張局勢急遽升溫。川普曾多次警告，若伊朗持續殺害抗議民眾，美國不排除軍事干預，但伊朗經濟困境和政治壓迫引發的全國性示威潮現已趨緩。川普先前也說，若德黑蘭當局恢復核子計畫，美國將採取行動。美國和以色列去年6月曾對伊朗關鍵核設施發動空襲。

與此同時，伊朗也加緊備戰。黎巴嫩真主黨旗下媒體《Al-Akhbar》報導29日引述德黑蘭消息人士說法指稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已接收1000架新型無人機。德黑蘭當局研判，接受美國開出條件所付出的代價，恐比軍事衝突還要高昂，因此正為可能爆發的武裝對抗做準備。

