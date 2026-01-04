美軍如入無人之境？張延廷：委內瑞拉第一道防線 犯重大戰略錯誤

美國3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯等多個地點發動空襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。外界質疑委內瑞拉為何沒有任何抵抗，讓美軍如入無人之境。前空軍副司令張延廷表示，委內瑞拉第一道防線沒有部署，犯了一個重大戰略錯誤，沒有布防威力巡航的無人機。

張延廷4日在《中天辣晚報》 節目中分析認為，委內瑞拉4道防線，都沒有做得非常好。第一個，它要有一個戰機的威力巡防航線，不管是委內瑞拉的F-16、Su‑30，飛機雖然相對於美國的F-22、F-35較老舊，但最起碼要有戰機做夜間巡邏，這是一道防線，如果美國動手把它打掉了，委內瑞拉會提升警覺，因有戰機被打掉了。

廣告 廣告

張延廷點出，美國先下手，但是問題是，委內瑞拉警覺出來了，但F-16、Su‑30沒有升空，就讓美國的飛機如入無人之境。美國動用大批的兵力150架次，包含F-22、F-35、F-18A、AH-64、CH-47，AH-64、CH-47是屬於低空突防的，所以委內瑞拉第一道防線沒有部署，委內瑞拉犯了一個重大戰略錯誤，沒有布防威力巡航的無人機。

張延廷接著表示，第二道防線只有對空飛彈S-300，委內瑞拉有兩個S-300防空營，完全沒有發揮，一發都沒打出去。換句話說，訓練、敵情意識都出了問題，所以委內瑞拉是毫無招架之力，第二道防線崩潰，S-300一發都沒打出去，就被解決掉。

張延廷更指出，第三道是鎧甲防空飛彈。鎧甲防空飛彈跟山毛櫸防空飛彈是屬於短程的，專門打直升機，還有低空飛的戰機。山毛櫸防空飛彈可以打到15000公尺，可打到所有低空的目標，4公里之內通通會被摧毀。鎧甲防空飛彈更棒，可打15000公尺以下目標，可以打30公里。低空的AH-64、CH-47最怕山毛櫸跟鎧甲，但是山毛櫸跟鎧甲動都沒動。

張延廷表示，第四道防線就是委內瑞拉總統府的警衛隊，因為美軍如果突襲進來，那就是委內瑞拉總統府的警衛隊要去面對這個AH-64、CH-47的突擊兵，美軍三角洲部隊雖很厲害，但委內瑞拉總統府的警衛隊為什麼沒有發揮戰力？槍榴彈、火箭筒、衝鋒槍沒有上膛，所以最後一道防線都崩潰了。

【看原文連結】