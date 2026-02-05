美軍委會主席批藍白刪軍費 郭正亮、蔡正元曝利益內幕

賴清德總統提出1.25兆元國防預算至今無法在立法院付委審查，美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）在社群平台X發文，點名台灣在野黨大幅削減國防預算令人失望。前立委郭正亮透露，韋克爾2024年報帳拿到53萬4000美元，但沒報的部分就不得而知。前立委蔡正元則質疑，沒報的可能是商購部分，並非透過美國國防部購買的武器。

郭正亮。(圖/中天新聞)

郭正亮4日在中天節目「大新聞大爆卦」中指出，韋克爾2024年報帳拿到53萬4000美元，這是有報的部分，沒報的他不清楚，因為這個金額其實不算大。

蔡正元表示，郭正亮很內行，所謂沒報的就是商購那一部分，這並非透過美國國防部購買的武器，也許是假借國艦國造或者是合作名義。郭正亮接著透露，光是波音公司，聽說是總金額的1%，而且不是給1個人。

蔡正元。(圖/中天新聞)

蔡正元進一步質疑，主要是給那個講話的人，由那個人去分配。蔡正元批評，美國就是靠台灣的血汗錢來養活政客，台灣寄人籬下沒辦法。蔡正元坦言，這一點不怪民進黨，但民進黨可能會藉著這個機會操作。

蔡正元舉例說，光電板、風電不就是這樣玩的嗎？難道以為外國風電廠商來標、就會得標。郭正亮則懷疑，回扣可能都在商購裡面。

