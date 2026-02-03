美軍委會主席砲轟藍白砍1.25兆 國民黨反嗆：資訊不充分就發言

1.25兆國防特別預算案卡在立法院未審，民眾黨自提4000億元的國防預算案遭府院黨砲轟。對此，美國參議院軍委會主席韋克爾在華盛頓當地時間2日表示，對台灣在野黨大幅刪減國防預算感到失望。國民黨今（3日）提出5點回應，反嗆韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

國民黨文傳會下午針對美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）於X的發文內容，特別回應如下：

1. 國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

2，川普總統預計四月訪問中國大陸、增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

3，20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6400億。民進黨為什麼不同意？

4. 美國士兵平均月薪七萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。

請問韋克爾參議員（Roger Wicker），

當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？

給軍人加薪不是最基本的需要嗎？Senator Wicker會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？

5.美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

