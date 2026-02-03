美軍委會主席轟藍白「感到失望」 黃揚明解讀：要出手了？

總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算，在國民黨和民眾黨黨團聯手下，已10度封殺擱置，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）3日罕見發文，稱對藍白聯手封殺軍購預算「感到很失望」。對此，資深媒體人黃揚明做出解讀。

韋克爾在社群平台X發文，「看到台灣立法院的在野黨，如此大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。韋克爾接著提到，最初的提案旨在協助急需的武器系統，台灣立法院應該重新思考，尤其是在中國威脅日益加劇的情況下。

對此，黃揚明在臉書發文，「美國要出手了嗎？在野黨小心囉！」

美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席韋克爾Roger Wicker。（圖／AP）

該篇貼文一出，不少網友在底下留言發表看法；「收錢不交貨，還有臉靠腰，美國人民你家的政府這丟臉，還不快帶回去教育一下，把你們的臉都丟光光了」、「美國干涉他國內政真的都不掩飾的，但最可悲的是，多數台灣人並不以為意」、「拖欠的武器先交貨再來說好嗎？」、「沒拿到錢感到失望憤怒」。

針對韋克爾的言論，國民黨立院黨團也發表5點聲明回應：

1. 國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

2. 川普總統預計四月訪問中國大陸、增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

3. 20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6400億。民進黨為什麼不同意？

立法院外交及國防委員會。（資料照／中天新聞）

4. 美國士兵平均月薪七萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。請問韋克爾參議員（Roger Wicker），當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？Senator Wicker會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？

5. 美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

