美軍委會首席議員：中國誇大台獨意圖合理化強硬行為

（中央社記者鍾佑貞華盛頓9日專電）美聯邦眾議院軍委會首席議員史密斯9月訪問北京，他近日出席智庫座談表示，中國認定台灣一心要獨立，但他沒有看到證據顯示台灣想直接挑戰中國。北京誇大這個說法，用以合理化自身強硬行為。

軍事委員會民主黨首席議員史密斯（Adam Smith）的對中政策為降低風險派，不主張美中脫鉤。他9月率團訪北京，這是2019年以來首次有美國聯邦眾議院代表團訪中。

路透社引述相關消息報導，史密斯一行人在北京人民大會堂會晤中國國務院總理李強，也與中國國防部長董軍會面。

他6日出席華府智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）座談，並於回應「台灣現在是否比一兩年前更安全」的提問時指出，「我覺得差不多一樣」。

史密斯說，中國非常在意兩點，一是美國武裝台灣，二是中國認為台灣鐵了心要獨立。「我也向他們（中方）指出，如果他們能停止不時包圍台灣、擺出要入侵的姿態，那也許我們可以好好談一談（對台軍售）這件事。」

不過，美國對台的政策之一，就是確保台灣有能力防衛自己免受中國可能的入侵。史密斯指出，這和美國的一中政策一樣重要。而正是這點，使得中國不太可能在此問題上放鬆。

此外，史密斯說，台灣執政黨更傾向於含糊其辭地談獨立（tends to mumble about independence a little bit more），因此中國認為台灣執意走向獨立，無法接受。

「我沒看到任何證據顯示台灣想要成為一個獨立國家並直接挑戰中國。我認為中國只是藉此炒作，正當化其更具侵略性的行為」，史密斯說。

中方是否明確表態無意武力侵台方面，史密斯指出，中方沒有直接談這個立場，而是談「台灣是中國的一部分」，並說台灣獨立對中國來說將是災難性的，「我並不同意這種說法」。

他表示，中國仍然維持著公開立場，聲稱除非台灣採取實質行動走向獨立，否則他們不會採取軍事行動。

對於史密斯相關評論，民進黨駐美代表處主任蕭舜文今天對中央社表示，民進黨維持現狀的立場一直很明確，從2016年前總統蔡英文到現任總統賴清德，民進黨都不斷重申將努力維持現狀，也不容現狀受到中國以武力或脅迫所片面改變。

她說，捍衛中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬的現狀，以及捍衛現狀下台灣所擁有的自由和民主生活方式及憲政體制，中國不願接受，中國才是在破壞現狀，藉口為武力併吞台灣作準備。「我們希望愛好自由民主的人們都能認清這點，勿受中國認知作戰影響。」

美國眾議院9月訪中的代表團成員還包括軍委會民主黨成員肯納（Ro Khanna）、胡拉漢（Chrissy Houlahan），以及外交事務委員會的共和黨議員鮑加納（Michael Baumgartner）。

史密斯9月23日在美國駐中國大使館的記者會上說，國防科技的飛速發展，美國與中國軍隊之間存在誤判風險，呼籲北京就軍事問題與其他大國加強對話，以建立最基本的避免衝突機制。（編輯：陳慧萍）1141110