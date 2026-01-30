美軍媒盯著！中國054B型首艦服役1年 傳確認具備正式作戰能力

中國解放軍054B型飛彈巡防艦首艦「漯河號（舷號545）」。 圖：翻攝陸網/國防部網

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）報導，解放軍服役滿一年的054B型飛彈巡防艦「漯河號（舷號545）」，經官方確認已具備正式作戰能力。顯示中國海軍在隱形技術、作戰指揮系統及火控整合領域取得重大突破，該艦種將具備執行全面作戰及多樣化海上任務的能力。

中國官方媒體《環球時報》報導，「漯河號」自去年入役以來，迅速驗證隱形性能，並強化綜合作戰系統。目前，中國已服役2艘054B型巡防艦，分別為隸屬北海艦隊的「漯河號」及隸屬南海艦隊的「欽州號（舷號555）」。美軍媒分析，此新艦級別的出現，象徵中國海軍快速現代化及藍水作戰能力的擴張。

廣告 廣告

054B的規格是在054A型的基礎上進行升級，包括更大的長度、寬度及排水量。054B與054A相同，採用傾斜式船體設計（sloped hull）、減少上層建築物，以及部分雷達吸收材料，以降低雷達截面積（radar cross-section）；但升級更平滑的整合式桅杆、雙面旋轉式相控陣雷達，以及整體更優化的船體輪廓，評測報告宣稱更以進一步降低雷達和紅外線偵測效果。

除此之外，054B的排水量放大到5000噸，加長機庫、停機坪設置，可支援「直-20」反潛直升機，強化反潛能力；新型S波段雙面旋轉有源相位陣列雷達、H/LJQ-368型X波段雙面旋轉有源相位陣列雷達與整合式桅杆，提升防空感測，並強化指揮控制系統。武裝方面，保留32管垂直發射系統，新增H/PJ-87型單管100公釐艦砲及H/PJ-11型11管30公釐艦砲、4聯裝鷹擊-83反艦飛彈、24聯裝HQ-10飛彈發射裝置、3聯裝7424型324公釐魚雷發射器等近迫武器系統。

中國海軍054A型艦已生產超過40艘，是中國海軍最常見的艦艇之一，常部署於南海及台灣周邊海域執行任務。中國海警也使用054A型的變型艦船「818型」。而054B目前角色、定位尚未明朗，但其隱形與多功能設計，將為中國提供更強的海上優勢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

楊宏基觀點》反腐？反撲？張又俠「老將」落馬 習主導解放軍高官權鬥大戲？

馬斯克計畫 SpaceX 與 xAI 合併 計畫推動「太空 AI 資料中心」發展