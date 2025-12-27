美軍媒總結2025印太5大要聞 中國秀核武、福建艦成軍佔前兩名

中國今年舉辦「九三閱兵」，大量展示解放軍的新型武器。 圖：翻攝自 騰訊網 劍哥的思政課

[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《Breaking Defense》近日發佈2025回顧指出，2025年對印太地區而言堪稱多事之秋，其中最不令人意外的發展，是中國持續對台灣與南海周邊國家採取強硬姿態，同時加速軍事擴張，占據「區域防務與安全」新聞版面。

報導形容，雖然中國的強勢行徑早已被視為「進行式」，但今年印太地區仍出現多起突發衝突。包括印度與巴基斯坦之間一度爆發軍事對峙，泰國與柬埔寨邊境衝突再度升溫，也讓外界措手不及。

即便如此，《Breaking Defense》指出，全年真正焦點仍是中國。報導特別提及，8月間中國海警艦艇在南海爭議海域騷擾菲律賓海巡船隻時，竟發生中國海警巡防艦與解放軍海軍驅逐艦相撞的意外事故，成為中國對外施壓行動中「失控」的罕見案例。

與此同時，中國9月於北京舉行紀念二戰結束80週年的大型閱兵，首次公開展示核三位一體能力，並亮相多款新型武器系統，其中包括一款新型空射彈道飛彈，以及兩款洲際彈道飛彈。此外，閱兵中也首度出現被外界視為反衛星攔截器、具備中段反彈道飛彈能力的「紅旗-29」，以及多項反無人機系統。

中國最新 紅旗-29 反導系統。 圖：翻攝自 騰訊新聞@地球村的故事

在海軍發展上，《Breaking Defense》指出，中國於11月正式服役第3艘航空母艦「福建艦」，也是解放軍海軍首艘採用彈射系統的航艦。與先前以滑跳甲板起飛的航艦相比，電磁彈射可讓重量更高、推力較低的機型起降，包括空警-600艦載預警機。報導也提到，中國正推進殲-35艦載戰機服役，並發展殲-15D電子攻擊機，以提升航艦編隊整體作戰能力。

除了中國之外，印太地區的防務產業也是觀察重點之一。報導指出，南韓的韓華集團規畫在美國投資新建自動化彈藥工廠，生產155公厘榴彈砲模組化推進藥系統，並評估多處設廠選址，目標是擴大其在美國國防工業體系中的角色。

《Breaking Defense》也披露，日本沖繩那霸基地的F-15攔截中隊負擔了日本自衛隊近六成的年度緊急升空任務，以應對中國在東海的軍事行為與防範。而該基地是日本唯一由陸、海、空三自衛隊共用的航空基地，戰略地位特殊，引起國際關注。

2025年「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演 7 月時在澳洲登場，英美共同執行雙航艦作戰演練。 圖：翻攝自 X

此外，報導也提到英國航艦打擊群2025年展開為期3個月的印太部署，期間與區域多國軍隊互動，並參與涵蓋澳洲周邊、共19國參與的高階演訓。英方指出，此行動是為推進航艦打擊群與F-35B戰力達成「完全作戰能力」的重要一環。

