美軍媒解讀1.25兆特別國防預算 長程導彈與海上無人艇＝強化不對稱嚇阻能力

美製高機動性海馬士多管火箭系統發射車。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 《美國海軍學會新聞網》（USNI News）27日刊載專文報導，分析台灣提出價值400億美元（約1.25兆新台幣）的特別國防預算計劃，其中核心內容包括採購美國長程精準導彈系統與海上無人艇（USV），認為是提升不對稱作戰的關鍵能力，以有效阻斷中國可能的兩棲入侵行動。

USNI News分析國防部提出的重點採購清單，包括82套高機動性火箭砲系統（HIMARS）、420枚陸軍戰術導彈（ATACMS）、7,200枚導引多管火箭彈、2,000架Anduril滯空彈藥無人機、2,500枚反坦克導彈、超過20萬架各式無人機（UAV）、1,000艘無人水面載具（USV）。認為這些裝備特別強調長程打擊與海上無人作戰能力。

USNI News指出，國防部長顧立雄在向立法院簡報時，明確將這些系統定位為強化中華民國國軍不對稱作戰的核心，轉向長程精準火力與無人載具，取代過去對傳統大型平台（如軍艦、戰機或主力戰車）的優先需求。報導引述國防部圖表，顯示預算將用於提升指揮管制、擴大軍工基礎，以及台美聯合開發無人系統。

USNI News強調，特別國防預算計劃大幅擴張台灣無人科技規模，從2025年國防報告原規劃的5,000架無人載具，躍升至20萬架UAV與1,000艘USV，凸顯無人機與海上無人艇在現代戰場上的關鍵角色，用於海上打擊、反無人裝備與區域拒止任務。台美企業近年已合作開發無人系統整合技術，進一步支撐戰略轉型。

然而，該特別預算自提出以來屢遭在野黨阻撓。掌控立法院的國民黨與民眾黨多次擱置審議，要求更多武器銷售細節澄清；執政的民進黨則呼籲盡速通過，以確保台灣在中國威脅下維持足夠防衛準備。報導提及，上個月中國解放軍「正義使命」演習模擬攻擊台灣HIMARS等美製裝備，並進行封鎖操演，回應美國對台軍售。

USNI News分析，該特別此預算反映台灣因應中國灰色地帶與潛在入侵威脅，加速轉向低成本、高數量、分散式的不對稱防衛策略，長程美製導彈與海上無人艇成為關鍵嚇阻支柱。

