美軍媒：雙座殲-20可對海打擊 美第一島鏈風險再增

（中央社北京15日綜合外電報導）美國海軍研究協會新聞（USNI News）引述中國官媒披露，共軍殲-20（J-20）戰機的雙座型已具備對海精準打擊能力，恐使美國及盟國在第一島鏈或周邊行動時的風險大增。

美國海軍研究協會新聞指出，中國中央電視台披露雙座版殲-20S（J-20S）「具備卓越的中、遠程制空作戰，以及對地與對海目標的精準打擊能力，還擁有突出的態勢感知、電子干擾以及戰術指揮與控制能力，並可執行有人-無人協同作戰任務」。

廣告 廣告

美國海軍研究協會新聞指出，殲-20S是中國匿蹤戰機殲-20系列公開的第3種型號，於去年93閱兵與一些最新電戰機、無人機一同亮相，北京選在今年殲-20首飛15週年之際，透過新聞公開殲-20S部分任務定位。

雖然殲-20S對海打擊能力與載彈量不明，但美國海軍研究協會新聞認為，這項發展顯示殲-20這款匿蹤載台正朝具備更多用途的方向發展。

配合大規模的藍水海軍擴張計畫與反艦飛彈研發，北京持續擴展並現代化空對海打擊能力，包括研製新型極音速飛彈、改良轟炸機；去年93閱兵也展出一款空射型的鷹擊-21（YJ-21）反艦飛彈。

專門追蹤中國軍事動向與發展的PLATracker網站，創辦人路易斯（Ben Lewis）告訴美國海軍研究協會新聞，殲-20擁有精確對海打擊能力，恐使在第一島鏈或周邊行動的美國及盟國部隊風險驟增。

路易斯說：「值得注意的是，相較單座版殲-20，雙座版的殲-20S在海上打擊任務中可能扮演更重要角色。一款具備對海打擊能力的匿蹤戰機，將大幅提高在第一島鏈內或周邊行動的美軍與盟國部隊所承受風險。」

他表示雙座版代表殲-20重要進化，可能有更多不同武器系統與電子設備，而兩名乘員則更有利引導無人機群作戰。

五角大廈在2025年版中國軍力報告裡警告，持續增加中的各型殲-20戰機數量「將在衝突中對美國或盟軍構成挑戰」。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）1月8日發表一篇探討俄羅斯與中國這5年撼動全球空權格局的報告，裡面提到J-20/A/S三款型號去年共生產120架，到2025年底這三款型號的殲-20已有320-350架服役。（編譯：陳亦偉）1150115