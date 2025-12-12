美軍完成南海事故打撈作業 釐清原因防堵洩密

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」9日報導，美國海軍證實已於5日在南海海域，成功打撈起10月底失事墜海的1架F/A-18F「超級大黃蜂」戰機和1架MH-60R「海鷹」直升機，後續將針對殘骸展開分析，盡速釐清事故原因。

美國海軍第7艦隊指出，美軍事海運司令部（MSC）所屬救難艦「薩爾沃號」（T-ARS 52），偕同海軍第73和75特遣隊，以及海上系統司令部「救難與潛水主管督察室」（SUPSALV）等單位，於5日攜手合作，在南海海域約122公尺水深處，順利打撈並回收10月26日意外墜毀的1架F/A-18F戰機與1架MH-60R反潛直升機機體。

美海軍表示，此次打撈任務有賴全體參與人員貢獻關鍵專業知識與技術情況，不僅順利完成回收作業，凸顯部隊出色能力和戰備狀態，也可望藉此防堵中共等區域潛在對手竊取敏感資訊；而回收殘骸與零組件，也已運往印太地區一處未公開軍事設施，進行詳細調查分析，以求釐清事故原因。

先前相關報導指出，美海軍航艦「尼米茲號」（CVN 68）所屬F/A-18F與MH-60R，10月26日在南海執行例行飛行任務時，因不明原因在短短30分鐘內，接連發生事故墜毀，所幸機組員全數獲救，並未釀成傷亡。

（2選1）美軍救難艦「薩爾沃號」5日在南海，成功回收因事故墜海的1架F/A-18F戰機與1架MH-60R直升機殘骸。（取自美國海軍太平洋艦隊「X」）

（2選1）美軍救難艦「薩爾沃號」5日在南海，成功回收因事故墜海的1架F/A-18F戰機與1架MH-60R直升機殘骸。（取自DVIDS網站）

「尼米茲號」所屬1架F/A-18F艦載機，於10月底在南海執勤時因故墜毀，所幸機組員順利獲救、無人傷亡。圖為該艦與同型機。（取自DVIDS網站）