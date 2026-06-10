美軍完成報復空襲伊朗 革命衛隊稱襲擊美第五艦隊

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（中央社華盛頓/德黑蘭10日綜合外電報導）美軍中央司令部表示，針對伊朗擊落美國陸軍阿帕契直升機一事，美軍「已經完成」報復性空襲行動。伊朗革命衛隊則表示，已派出無人機襲擊位在巴林的美國海軍第五艦隊總部。

法新社報導，負責美軍中東行動的美軍中央司令部（CENTCOM）在社群平台X發文表示，美軍已完成對伊朗的自衛性空襲。

美軍中央司令部在貼文指出，他們「派出美國空軍及海軍戰機，以精確彈藥打擊了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的伊朗防空、地面指揮設施與監控雷達」。

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美國陸軍一架阿帕契（Apache）直升機9日在阿曼外海遭擊落，是繼4月損失一架F-15戰機之後，美方在這場戰爭中遭伊朗擊落的第2架載人飛機。

事發後，美軍隨即展開空襲。根據伊朗革命衛隊（IRGC）發表的聲明，美方的報復行動襲擊了伊朗境內的賈斯克（Jask）、西里克（Sirik）及葛希姆島（Qeshm），並指責美軍是以「虛假藉口」發動攻擊，造成西里克一座電信天線受損，並摧毀市內兩座儲水槽。

聲明並補充，作為回應，革命衛隊於當地10日凌晨2時30分（格林威治時間9日23時）對巴林的美國海軍第五艦隊總部發動無人機攻擊。

聲明同時警告，若攻擊持續，將有「更嚴厲回應」。（編譯：蔡佳敏）1150610