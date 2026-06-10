美軍完成對伊朗自衛空襲 打擊三大戰略要地
[NOWNEWS今日新聞] 美國為回應先前美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落事件，於10日對伊朗展開新一波攻擊，並稱此次屬於「自衛性打擊」。據美軍中央司令部（CENTCOM）的最新聲明，美軍已完成針對伊朗的空襲行動。
美軍中央司令部在社群平台X（舊稱推特）發布聲明指出，美軍出動空軍與海軍戰機，對伊朗的防空系統、地面指揮站與監視雷達設施發動精準打擊，目標集中在荷姆茲海峽附近戰略區域。
美國軍方強調，這波空襲構成了對近期美軍部隊及該區域國際船隻遭受襲擊的「對等回應（proportional response）」。
伊朗多地傳出爆炸 戰略港口與軍事設施受關注
伊朗國營與半官方媒體報導指出，在荷姆茲海峽周邊多個戰略據點，包括格什姆島（Qeshm Island）、班達阿巴斯（Bandar Abbas）及賈斯克郡（Jask County），均傳出爆炸聲。
據伊朗國家廣播電視台（IRIB）記者說法，賈斯克地區約在當地時間凌晨2時35分傳出爆炸聲，多家官方媒體亦同步報導格什姆島與班達阿巴斯出現爆炸。
在戰略防禦地位上，格什姆島被視為伊朗在荷姆茲海峽一帶「拱形防禦（arch defense）」的核心前哨。
班達阿巴斯則為伊朗南部關鍵港口城市，設有重要海軍與空軍基地；賈斯克地區亦具備軍事存在與戰略港口，位於海峽東側要衝。
此外，半官方通訊社塔斯尼姆（Tasnim）稍早亦報導，賈斯克港及當地庫莫巴拉克（Kuh Mobarak）一處設施遭到攻擊。
民用基礎設施受損 部分地區供水中斷
據伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，荷姆茲甘水務與廢水處理公司（Hormozgan Water and Wastewater Company）執行長證實，美軍的空襲擊中了該公司位於伊朗南部的民生設施。
據該公司執行長表示，遭波及的水庫包含一座500立方公尺與一座2000立方公尺儲水槽，主要負責當地飲用水供應。他強調，這兩座水槽承擔著向巴馬尼區（Bamani district）以及庫赫斯塔克市（Kuhestak）供應民生飲用水的關鍵職能。
據梅爾通訊社最新報導，目前巴馬尼區所有村莊以及庫赫斯塔克市的自來水供應已完全陷入中斷。
針對美軍空襲導致民生水利設施受損的相關報導，有線電視新聞網（CNN）目前已連繫美軍中央司令部尋求官方置評。但截至目前，美國中央司令部尚未對相關損害細節作進一步說明。
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