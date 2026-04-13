美軍實施封港 川普：伊朗艦艇若靠近我們的封鎖就會被擊沉

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川普警告，美國對伊朗港口實施封鎖，任何靠近封鎖行動的伊朗艦艇將遭美方擊沉。

美國和伊朗和談破局，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽航運，美國總統川普星期一上午對伊朗發布新的威脅，表示美國對伊朗港口實施封鎖，揚言將擊沉任何靠近美方封鎖行動的伊朗艦艇。（請聽ＡＩ報導）。

綜合外媒報導，川普星期一在自家社群平台真實社群寫道，雖然伊朗海軍已被「徹底摧毀」，但美軍並未擊沉其「快速攻擊艦」。如果這些艦艇接近封鎖行動，美國海軍將採取跟對付涉嫌運毒船時一樣的戰術。

川普警告：「如果這些船隻靠近我們的封鎖，它們會被立刻消滅，使用的擊殺方式跟我們對付海上船內毒販時相同。過程迅速且殘酷。」

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美國軍方星期日宣布，將於台灣時間13日晚間10點開始封鎖伊朗的所有港口，但將允許並非往來伊朗的船隻通過荷莫茲海峽。

另一方面，伊朗軍方發言人已表示，美國對國際航運的任何限制都將是「海盜行為」，同時警告，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣或阿曼灣內的任何港口都不會安全。伊朗革命衛隊表示，任何軍艦若接近荷莫茲海峽，都將違反停火協議。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。

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