美軍封港令生效！ 川普：伊朗艦艇若靠近就像擊沉運毒船一樣消滅

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美國總統川普。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）設定開始對伊朗港口實施海軍封鎖的時間已過。在美伊上週末的和談未能達成協議後，川普宣布將封鎖戰略要道荷姆茲海峽（Hormuz Strait）。川普今天上午對伊朗發布新的威脅表示，美國對伊朗港口實施封鎖，任何靠近封鎖行動的伊朗艦艇將遭美方擊沉。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、法新社、路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，雖然伊朗海軍已被「徹底摧毀」，但美軍並未擊沉其「快速攻擊艦」。如果這些艦艇接近封鎖行動，美國海軍將採取跟對付涉嫌運毒船時一樣的戰術。

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川普警告：「如果這些船隻靠近我們的封鎖，它們會被立刻消滅，使用的擊殺方式跟我們對付海上船內毒販時相同。過程迅速且殘酷。」美國軍方12日宣布，將於格林威治標準時間下午2點（台灣時間晚間10點）開始封鎖伊朗的所有港口，但將允許並非往來伊朗的船隻通過荷姆茲海峽。

伊朗軍方發言人指稱，美國對國際航運的任何限制都將是「海盜行為」，如果伊朗的港口受到威脅，波斯灣（Persian Gulf）或阿曼灣（Gulf of Oman）內的任何港口都不會安全。伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）則宣稱，任何軍艦若接近荷姆茲海峽，都將違反停火協議。

聯合國海事機構「國際海事組織」（International Maritime Organization）秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）指出，根據國際法，沒有任何國家有權利封鎖荷姆茲海峽的航運。另外，在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的美伊會談破局後，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）強調，目前仍在盡全力化解美國與伊朗之間的衝突，美伊停火現在仍「維持中」。

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