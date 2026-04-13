美軍封鎖伊朗海域正式生效 涵蓋波斯灣整條海岸線

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（國際中心／綜合報導）英國海事貿易行動中心（UKMTO）周一發布警示，宣布伊朗港口及沿海海域已正式進入海上進出管制狀態，時間點與美軍先前公告的封鎖令生效時間吻合，確認美方針對伊朗周邊海域的封鎖行動已全面啟動。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

根據UKMTO通告，管制範圍涵蓋波斯灣、阿曼灣及荷莫茲海峽以東的阿拉伯海海域，幾乎涵蓋整條伊朗海岸線，主要港口、石油終端與沿岸能源設施均納入管制。美國中央司令部同步發出航海通知，確認封鎖措施已於格林威治時間14時生效，所有船舶不分國籍均適用，違者可能遭到攔截、強制改道或扣押。

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UKMTO表示，對仍停靠伊朗港口的中立船隻，已提供有限緩衝時間允許其離港。目前荷莫茲海峽過境航道尚未完全受阻，往返非伊朗目的地的中立船隻暫可通行，但UKMTO提醒所有船舶須保持高度警戒，局勢仍存在高度不確定性，隨時可能出現新的變化。

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