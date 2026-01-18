美軍封鎖加勒比海 委國原油斷供中國75%、轉手餵飽美國

美軍對加勒比海實施海上封鎖，不僅阻斷了原油運輸航道，甚至直接扣押多艘「影子艦隊」油輪，中國原油進口量也因此大受打擊。 圖：翻攝自 X @nexta_tv

[Newtalk新聞] 自美軍於 1 月初逮捕馬杜洛（Nicolás Maduro）並對加勒比海實施海上封鎖後，原本穩定供應中國的委國原油出口量暴跌 75%。美軍不僅阻斷了原油運輸航道，甚至直接扣押多艘「影子艦隊」油輪，中國原油進口量大受打擊。

根據《華爾街日報》與《路透社》報導，美軍 15 日在加勒比海截獲了第六艘試圖規避制裁的俄羅斯籍油輪，但美軍並未將這些原油封存，而是將油輪直接「轉運」至德州與路易斯安那州的煉油廠。

這批原油最終被分配給埃克森美孚（Exxon Mobil）與菲利普 66（Phillips 66）等美國能源巨頭。菲利普 66 執行長拉希爾（Mark Lashier）直言，委內瑞拉重油與加拿大品質相仿，能有效壓低美國本土的煉油成本。

反觀中國，去（2025）年原本每日從委內瑞拉進口約 64 萬桶原油，但自 1 月 3 日美軍行動開始後，航向中國的航道近乎中斷，據《路透社》報導，許多在途油輪為了避免被扣押，選擇關閉定位訊號離開委內瑞拉，但其中部分油輪在委內瑞拉臨時政府與美國政府談妥「五千萬桶石油供應協議」後，又返回委內瑞拉水域。

受創最重的是中國山東一帶的「茶壺（獨立）」煉油廠。由於委國原油是其生產鋪路瀝青的主要原料，這些業者一直是委內瑞拉原油的最大買家。不過，委內瑞拉原油僅約占中國海運原油總進口量的4%。

一名熟悉茶壺銷售的中國資深交易員表示，部分茶壺煉油廠仍有3至4月到港、且在美國封鎖前已自委內瑞拉出發的訂單，但對未來供應前景「充滿高度不確定性」。過去幾年，為規避美國制裁，交易商常將委內瑞拉原油「改標」為馬來西亞或巴西來源，銷往中國。

與此同時，美國鄰國加拿大，因川普對加拿大產品課徵關稅，加拿大政府急於減少對美國市場的依賴，加拿大自然資源部長霍奇森（Tim Hodgson）在北京會談後表示，中國也正在尋找「不會利用能源進行脅迫」的可靠夥伴。據《華爾街日報》引述數據顯示，中國占加拿大石油出口比重已從 1.8% 激增至 5%。

