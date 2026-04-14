美軍封鎖荷姆茲海峽 北約國家拒絕參與

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美國與伊朗在伊斯蘭馬巴德的談判沒有共識，美國總統川普隨即履行威脅，宣布美軍在台灣時間週一晚間10時對荷姆茲海峽展開軍事封鎖；美軍中央司令部證實，將攔截所有進出伊朗港口的船隻，尤其是針對向伊朗繳納非法過路費的商船。川普強調，這項行動是為了反制，伊朗對全球能源命脈的控制。

美國總統川普表示，「我們不能讓一個國家敲詐或勒索全世界，因為這正是他們在做的事，我們不會放任他們勒索全世界。」

面對美軍的高壓封鎖，伊朗官方威脅，將對波斯灣鄰國的港口進行報復。德黑蘭街頭則出現大規模示威，數千名群眾揮舞國旗，高喊反美口號；有民眾回顧過去40多天的戰事，認為川普多次揚言轟炸電廠或基礎建設，但最終都沒有兌現，因此對此次封鎖令不以為意。

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德黑蘭民眾札赫拉說：「例如他（川普）說要摧毀我們的電廠和基礎設施，還說過很多奇怪的話，比如要奪取我們的島嶼，但他的承諾一個都沒實現，這只是像其他承諾一樣的空頭支票。」

儘管美國態度強硬，但盟友並不買單，英國與法國已表示不會參與封鎖行動，強調必須在國際法架構下，重啟航道自由；聯合國也提出警告，荷姆茲海峽的航運中斷，已嚴重影響化肥出口，與全球糧食安全。不過由於原油價格意外回落到每桶100美元以下，美股三大指數週一不跌反漲，反映市場仍期望外交談判能出現轉機。

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