美軍將出擊？伊朗外長：全面備戰 川普先施壓「加徵25%關稅」

伊朗反政府示威持續不斷，民間團體估計，在動亂中死亡的人數可能已高達6000人。伊朗當局12日發起「挺政府示威」，數千民眾湧上德黑蘭街頭，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）也現身人群，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）則重申，跟美國溝通的大門依舊敞開，但做好備戰準備；川普則宣布對所有跟伊朗有商貿往來的國家加徵25%關稅，要透過經濟、軍事雙重施壓，逼德黑蘭當局就範。

若美動武 伊朗國會議長：擬襲擊美軍中東基地

德黑蘭革命廣場人山人海，民眾揮舞國旗，裴澤斯基安在高官簇擁下現身，伊朗反政府示威撕裂社會，數千人民12日響應號召，上街力挺伊斯蘭政權，國營電台高調轉播，在全國通訊中斷、私人衛星天線也被查扣的訊息黑洞中，格外突兀。

伊朗當局發起挺政府示威，總統裴澤斯基安（中）上街。圖／美聯社、路透社、CNN

美國可能以軍事行動介入伊朗，阿拉奇12日重申，願意在對等尊重的前提下跟美國溝通，但已經全面備戰，「伊朗不尋求戰爭，但已做好準備，與此同時我們也準備好談判」。

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）也強硬放話，美國如果插手，就要攻擊美國在中東的軍事基地、船隻以及人員。

川普11日表示，已和伊朗高層通話，雙方正在安排會面談判，但不排除先採取行動，白宮發言人李威特表示，伊朗已聯絡川普特使魏科夫，但傳達的訊息跟德黑蘭當局對外宣稱的截然不同，「外交途徑始終是總統的首選，話雖如此，但當總統認為必要時，他也不怕動用軍事手段」。

對與伊朗商業往來國家 川普：加徵25%關稅

而流亡海外的前伊朗國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）也插一腳，透露自己已經開始跟川普團隊溝通。

伊朗情勢混沌不明，川普12日深夜在社交平台發文，宣布對所有跟伊朗有商貿往來的國家加徵25%關稅，即刻生效，顯然有意進一步在國際上孤立伊朗，逼迫德黑蘭當局就範。







