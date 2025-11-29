美軍將對委內瑞拉展開行動？川普警告：該國領空已全面封閉

即時中心／綜合報導

美國對委內瑞拉持續施壓，繼日前國務院將委國總統馬杜洛與其政治盟友列入恐怖組織成員名單後，總統川普週六（29日）在自家社群平台發文，警告所有航空公司與飛行員應把委內瑞拉領空及附近空域視為完全關閉，但並未詳述細節。

川普為打擊走私毒品進入美國，派出美軍龐大兵力在加勒比海區域集結，針對疑似毒品走私的船隻進行攻擊。美國聯邦航空總署（FAA）也因委內瑞拉境內安全情勢惡化與軍事活動升高，發布警告要求飛行員在進入該國領空時保持高度警戒，多家航空公司自美東時間23日起，陸續取消飛往委內瑞拉的班機。

根據外媒統計，自今年9月以來，美軍已在加勒比海和東太平洋地區針對疑似運毒船隻發動至少21次打擊行動，造成至少83人喪生。然而，委內瑞拉政府則堅稱，美國的最終目標是推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。

川普週六在自家社群平台「Truth Social」上發文警告，要求所有航空公司、飛行員、毒品販子與人口販運者注意，「請將委內瑞拉上空及其周邊空域都視為完全封閉。」

川普也在感恩節與美軍官兵通話時提到，美國正準備對委內瑞拉涉嫌的毒品走私網路採取新行動，並透露針對陸上目標的行動「很快」就會展開。

