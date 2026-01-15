美軍將發動多重攻擊 伊朗「鋼鐵穹頂」防空網擋的住嗎？

〔記者羅添斌／台北報導〕伊朗動亂情勢升溫，外媒報導指稱美軍可能在24小時內就對伊朗發動攻勢，伊朗今天立即宣佈關閉領空，準備對侵入伊朗空域的美軍軍機進行反制，伊朗擁有一套極其龐大且高度國產化的防空體系，號稱是伊朗版的「鋼鐵穹頂」，至於能不能擋的住美軍空中攻勢及轟炸？還是有如委內瑞拉防空網一般的不堪一擊？答案很快就會揭曉。

在另一方面，儘管美軍目前在海面上出現航艦與兩棲攻擊艦的空窗期，但駐紮於卡達、伊拉克的空軍戰力已隨時準備發動精確打擊。目前美軍兵力分布於卡達、伊拉克與科威特等地。駐紮在卡達烏代德空軍基地(Al-Udeid Air Base)的 1 萬名官兵中，部分非必要人員已於昨日(14日)進行預防性撤離。與此同時，基地內的 B-52H 遠程轟炸機與加油機頻繁起降，顯示美軍首波攻勢將以長程轟炸為主，而非依賴兩棲與特戰部隊。

廣告 廣告

面對美軍可能的空中襲擊，伊朗除了宣佈關閉領空之外，還部署了龐大且高度國產化的防空武器網。根據各國先前對伊朗的軍事情報分析顯示，伊朗的防禦體系呈現三級配置，戰略長程攔截系統估計有450套以上，核心裝備為國產 Bavar-373(信仰-373) 系統，其搭配的最新飛彈射程達 300 公里，具備監測並攔截第五代匿蹤戰機(如 F-35)的能力。此外，還輔以俄製 S-300PMU2 與改良型 S-200 系統，構築德黑蘭與核設施的保護傘。

在區域中程防禦方面，估計有800套以上的系統，主力包括 Khordad-15(射程 150 公里)以及曾擊落美軍無人機的 3rd Khordad。這些防空系統機動性極高，是反制巡弋飛彈與無人機的主力。

另在點防禦與低空攔截系統上，估計有500套以上，包含俄製 Tor-M1 與大量高射砲，專門應對低空飛行的精確導引武器。

在防空雷達部分，外電報導曾指稱，伊朗擁有超視距與被動雷達，包括Ghadir/Sepehr 系列超視距雷達，偵測範圍達 1100 公里，能在大範圍內鎖定美軍動向。此外，伊朗還部署了名為 Bahman(雪崩) 的被動雷達，該系統不發射電磁波，極難被美軍反輻射飛彈摧毀，專門用於偵測低空匿蹤目標。

【看原文連結】

更多自由時報報導

美國動手前兆？ 路透爆美軍中東最大基地有人員撤出

美國溝通管道已中斷！美若動手 伊朗放話將攻擊這三國

川普大帝說打就打！ 去年上任至今已軍事攻打至少7國丶6恐佈組織

伊朗政府斷網沒用！ 馬斯克「星鏈」提供抗爭人士免費使用

