美軍對伊朗會怎麼打？ 10餘艘作戰艦就位 5大打擊劇本在手

〔記者羅添斌／台北報導〕 中東戰事一觸即發！隨著美國總統川普(Donald Trump)對伊朗發出最後通牒，根據美方釋出的最新衛星圖像與軍事動態顯示，美軍已完成自海灣戰爭以來最大規模的兵力集結，在中東地區的總兵力已激增至5萬人，美軍可能採取的攻擊行動劇本包含「斬首行動」丶轟炸能源設施在內的5大劇本，目標直指伊朗核武設施與伊斯蘭革命衛隊。

在中東海域部署的海軍兵力方面，包括林肯號(USS Abraham Lincoln) 航艦打擊群與多達 6艘飛彈驅逐艦內的10艘水面作戰艦已在攻擊位置就緒。而令軍事專家關注的是，美軍已將具備隱蔽打擊能力的俄亥俄級潛艦部署於深海，單艦可攜帶 154 枚「戰斧」巡弋飛彈，隨時可對伊朗發動多波次的「點穴式」打擊。

軍事專家分析，若川普總統下達攻擊令，美軍至少有5種以上的作戰模式可以選擇使用，包括：一丶「外科手術式」空襲： 派遣 B-2 隱形轟炸機跨洲際轟炸，配合艦載 F-35C 戰機摧毀)核子設施。二丶針對性「斬首行動」：利用 MQ-9 無人機與特種部隊，精確獵殺參與鎮壓民眾的伊斯蘭革命衛隊(IRGC)高層。三丶飽和式飛彈突防：從水面與水下同步發射上百枚戰斧飛彈，首要目標是癱瘓伊朗雷達與防空陣地。

第四丶電磁癱瘓戰： 出動 EA-18G「咆哮者」電戰機 進行強烈電磁干擾，讓伊朗軍方「斷網失明」。五丶特戰部隊境外突擊： 美軍不排除派遣特種部隊滲透伊朗境內，對高價值軍事目標進行閃電襲擊。

然而，此次軍事行動仍面臨政治挑戰。科威特、沙烏地阿拉伯等國目前禁止美軍使用其領土發起攻擊，這使得美軍將戰略重心全面轉向航艦與海上平台。

