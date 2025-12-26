美軍對尼日利亞的伊斯蘭國組織發動打擊

[AFP via Getty Images]

特朗普（Donald Trump，川普）表示，美國對位於尼日利亞（奈及利亞）西北部的伊斯蘭國（Islamic State, IS）組織發動了一場「強力且致命的打擊」。

他將伊斯蘭國組織形容為「恐怖渣滓」，並指責該組織「針對並殘忍殺害主要受害者是無辜的基督徒」。特朗普還表示，美國軍方「執行了多次完美的打擊」。美國非洲司令部（US Africa Command, Africom）後來表示，週四（12月25日）的攻擊是由美國與尼日利亞在索科托州（Sokoto state）合作執行的。

廣告 廣告

尼日利亞外交部長優素福·邁塔馬·圖加爾（Yusuf Maitama Tuggar）向BBC稱這是一項「聯合行動」，針對的是「恐怖分子」，並強調「這與特定宗教無關」。

圖加爾並未排除進一步打擊的可能性，他表示，這取決於「兩國領導層的決定」。

特朗普美國時間25日晚間發文稱，「在我領導下，我們的國家絕不容許激進伊斯蘭恐怖主義得逞。」

今年11月，特朗普曾下令美軍準備在尼日利亞採取行動，以應對伊斯蘭武裝團體。當時他並未說明指的是哪些殺戮事件——但近幾個月來，一些美國右翼圈子流傳著對尼日利亞基督徒種族滅絕的指控。

與此同時，美國國防部長皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）也在聖誕節當日表示他「感謝尼日利亞政府的支持與合作」。

「聖誕快樂！」他還在 X 平台上寫道。

監測暴力事件的團體表示，沒有證據顯示尼日利亞的基督徒被殺人數高於穆斯林——該國的穆斯林與基督徒大致各佔一半。該國總統博拉·蒂努布（Bola Tinubu）的顧問丹尼爾·布瓦拉（Daniel Bwala）當時向BBC說明，任何對聖戰團體的任何軍事行動都應「共同執行」。

布瓦拉（Daniel Bwala）說，尼日利亞歡迎美國幫助打擊伊斯蘭叛亂分子，但強調該國是「主權國家」。他還指出，這些聖戰分子並未針對特定宗教的成員，他們殺害了來自各種信仰（或無信仰）的人。

蒂努布總統堅稱該國存在宗教寬容，並表示安全挑戰影響了「各個信仰與地區的人民」。

不過，特朗普先前宣布，他已將尼日利亞列為「特別關注國家」，原因是其基督徒人口面臨「生存威脅」。他聲稱「數千人」已被殺害，但未提供任何證據。

這是美國國務院用來對「嚴重違反宗教自由」的國家實施制裁的特定用語。在這項宣布後，蒂努布表示，他的政府致力與美國及國際社會合作，保護所有宗教社群。

極端組織如博科聖地（Boko Haram）以及所謂「伊斯蘭國西非省」 (Islamic State – West Africa Province)，已在尼日利亞東北部肆虐超過十年並造成數千人死亡。但根據全球政治暴力分析團體ACLED的數據，大多數受害者為穆斯林。

此外，在尼日利亞中部，穆斯林牧民與多為基督徒的農耕團體也因水源與牧場爭奪頻繁爆發衝突。這些致命的以牙還牙攻擊循環已造成數千人喪生——但雙方皆有犯下暴行。

人權團體表示，沒有證據顯示基督徒遭受更大比例的針對。

上週，美國表示已對敘利亞的伊斯蘭國發動「大規模打擊」。美國中央司令部表示，美國戰鬥機、攻擊直升機及砲兵「打擊了敘利亞中部多處地點的 70 多個目標」。約旦的飛機也參與行動。