美軍展開反擊！證實空襲敘利亞 鎖定「伊斯蘭國」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美軍中央司令部10日表示，上週五（9日）他們針對敘利亞境內的IS（伊斯蘭國）據點進行了大規模轟炸，作為去（2025）年12月13 日美軍遭IS激進分子致命伏擊的回應，最終目的是削弱IS在敘利亞的實力。

美軍於9日對伊斯蘭國掌控區域進行轟炸。（示意圖/pexels）

根據BBC報導，美軍中央司令部指出此次鷹眼行動襲擊（Operation Hawkeye Strike）於東部標準時間周五16：00左右進行。美國總統川普指出，這次空襲是針對 2025年12月13 日在敘利亞中部古城巴邁拉（Palmyra）發生的致命伏擊事件的「直接回應」。該起襲擊由一名疑似與伊斯蘭國（IS）有關的武裝分子發動，造成 2 名美軍士兵與 1 名美國籍平民口譯員喪生，另有多名美軍受傷。該事件震驚美軍高層，也促使美國與盟軍展開一系列軍事打擊行動，包括12月19 日啟動的「鷹眼打擊行動（Operation Hawkeye Strike）」。

廣告 廣告

美軍中央司令部指揮官庫珀（Brad Cooper）說到：「美國將會無止盡的追擊試圖傷害美國國民及美軍在該區域合作夥伴的恐怖分子」。敘利亞人權觀察站領導人表示，至少有五名IS成員在此次襲擊中喪生，而其中還包括負責指揮該區域無人機基地的領導者。

更多FTNN新聞網報導

美軍神祕武器？委內瑞拉士兵「集體流鼻血」跪地被殲滅 守衛：像腦袋從裡面爆炸

委國政府控訴美軍殘殺平民！至少80人死亡 馬杜洛隨扈也遇害

點名拉美3國！川普警告別成為下一個委內瑞拉 要這位「小心點」

