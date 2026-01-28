美軍工廠在台設彈藥試驗場 國台辦批：將台灣變地雷島、彈藥庫

美國在台協會（AIT）處長谷立言稱美國軍工廠「諾格」已在台灣設立中口徑彈藥試驗場。翻攝諾格臉書@Northrop Grumman Corporation



中國國台辦今天（1/28）舉行例行記者會，發言人張唅被問及美國在台協會（AIT）處長日前稱美軍工廠已在台灣設立彈藥測試場相關問題時批評，台灣允許美國軍火廠把生產鏈搬上島，是將台島變成地雷島、彈藥庫。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）上週四（1/22）在一場演說中提及，美國軍工企業諾格（Northrop Grumman，諾斯洛普格拉曼）已在台灣設立中口徑彈藥試驗場，讓我國防部能依全球工業標準測試彈藥。

國台辦發言人張唅今天（1/28）記者會上表示，美國軍火公司的相關人員早在2024年就因參與對台軍售，被中國有關部門制裁，她批評台灣當局「謀獨私利，在窮兵黷武的邪路上狂奔」，「甘當美方的提款機」。

張唅說：「（台灣）允許美國軍火商把生產鏈搬上島，配合外部勢力，不斷將台島變成地雷島、彈藥庫，其所作所為是在害台、毀台，終將給台灣民眾帶來深重的災難。」

