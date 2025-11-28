美軍工新貴失靈！Anduril無人機Altius測試連環失敗 五角大樓追加採購，台灣加速導入

根據路透獨家報導，11月初，一架美國軍機在佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin AFB）上空釋放一架由矽谷國防新創業者安杜里爾(Anduril)製造的Altius翼展式無人機，準備測試其空中發射與偵察能力。但根據美國空軍測試摘要，該無人機卻從8000英尺高空直線俯衝墜地。

數小時後，第二架Altius在另一場獨立測試中也失控螺旋墜落。美國空軍特種作戰司令部證實測試確有進行，但拒絕進一步說明細節。

Anduril：Altius的失敗是開發不可少的一環

路透向Anduril詢問上述事件後，Anduril則隨即在官網發布文章，主動承認Altius、Ghost無人機及Lattice 指揮控制軟體都曾在開發過程中出現失敗，並稱「這些失敗及其帶來的學習，是開發不可避免的一部分」。

Anduril發言人普萊爾（Shannon Prior）表示，兩起事故只是「數百次測試中的孤立案例」，強調公司刻意將系統推到極限，以便快速迭代。她指出，Altius已累積超過2000小時的飛行紀錄，並未透露失敗比例。

儘管Altius測試失敗，五角大樓卻宣布追加最高5000萬美元的Altius採購，用於後續測試、訓練與後勤支援。

Anduril在烏克蘭無人機戰場沒角色

Anduril是美國國防部積極拉攏的科技軍工新勢力，但在烏克蘭的無人機戰場的真實影響力有限。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）去年11 月公開表示，2024年投入前線的100 萬架無人機中，有高達 96% 為烏克蘭本土製造。西方供應的中大型無人機仍屬少數，Anduril的Altius與 Ghost 系列也未成為主力。

2022 年戰爭初期，Anduril 緊急向烏克蘭提供約40架 Ghost 偵察無人機。多名知情人士向路透表示，早期型號在俄軍強力電子戰壓制下表現不佳，受衛星干擾與地形因素影響，導航易失準，引發部分烏軍士兵不滿。

2023 年底，改良版 Ghost X才送抵前線。但今年1月，美軍在德國霍恩費爾斯的演習中，一架 Ghost X仍在部隊面前失控墜地。美軍第十山地師表示，新技術在極寒環境下的電力管理仍須改善。

國軍加速導入ALTIUS-600M攻擊型無人機

儘管Anduril的產品在美軍測試與烏克蘭實戰中仍遭遇調校期，我國防部選擇加速導入。國防部長顧立雄11月18日公開表示，ALTIUS-600M攻擊型無人機已陸續接裝部隊，象徵國軍建構無人載具戰力「邁出重要一步」。他指出，三軍將同步建立訓練規範、作戰教則，推動「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，強化整體防衛效能。

Anduril 創辦人拉基(Palmer Lukey)一貫強調矽谷式的快速迭代法。他今夏在台灣演講時，重申公司要「快速建造能用的系統，並盡快交到需要的人手上」。

11月18日，國防部長顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能。（國防部提供）

但從美軍兩架Altius測試連環墜毀、Ghost 在烏克蘭與美軍演習中的多次失敗，到台灣如今加速接裝，Anduril 的高速研發模式仍在接受現實戰場的壓力測試。

