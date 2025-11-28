美軍工新貴失靈！Anduril無人機Altius測試連環失敗 五角大樓追加採購，台灣加速導入
根據路透獨家報導，11月初，一架美國軍機在佛羅里達州艾格林空軍基地（Eglin AFB）上空釋放一架由矽谷國防新創業者安杜里爾(Anduril)製造的Altius翼展式無人機，準備測試其空中發射與偵察能力。但根據美國空軍測試摘要，該無人機卻從8000英尺高空直線俯衝墜地。
數小時後，第二架Altius在另一場獨立測試中也失控螺旋墜落。美國空軍特種作戰司令部證實測試確有進行，但拒絕進一步說明細節。
Anduril：Altius的失敗是開發不可少的一環
路透向Anduril詢問上述事件後，Anduril則隨即在官網發布文章，主動承認Altius、Ghost無人機及Lattice 指揮控制軟體都曾在開發過程中出現失敗，並稱「這些失敗及其帶來的學習，是開發不可避免的一部分」。
Anduril發言人普萊爾（Shannon Prior）表示，兩起事故只是「數百次測試中的孤立案例」，強調公司刻意將系統推到極限，以便快速迭代。她指出，Altius已累積超過2000小時的飛行紀錄，並未透露失敗比例。
儘管Altius測試失敗，五角大樓卻宣布追加最高5000萬美元的Altius採購，用於後續測試、訓練與後勤支援。
Anduril在烏克蘭無人機戰場沒角色
Anduril是美國國防部積極拉攏的科技軍工新勢力，但在烏克蘭的無人機戰場的真實影響力有限。
烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）去年11 月公開表示，2024年投入前線的100 萬架無人機中，有高達 96% 為烏克蘭本土製造。西方供應的中大型無人機仍屬少數，Anduril的Altius與 Ghost 系列也未成為主力。
2022 年戰爭初期，Anduril 緊急向烏克蘭提供約40架 Ghost 偵察無人機。多名知情人士向路透表示，早期型號在俄軍強力電子戰壓制下表現不佳，受衛星干擾與地形因素影響，導航易失準，引發部分烏軍士兵不滿。
2023 年底，改良版 Ghost X才送抵前線。但今年1月，美軍在德國霍恩費爾斯的演習中，一架 Ghost X仍在部隊面前失控墜地。美軍第十山地師表示，新技術在極寒環境下的電力管理仍須改善。
國軍加速導入ALTIUS-600M攻擊型無人機
儘管Anduril的產品在美軍測試與烏克蘭實戰中仍遭遇調校期，我國防部選擇加速導入。國防部長顧立雄11月18日公開表示，ALTIUS-600M攻擊型無人機已陸續接裝部隊，象徵國軍建構無人載具戰力「邁出重要一步」。他指出，三軍將同步建立訓練規範、作戰教則，推動「新訓練、新思維、新裝備、新科技」，強化整體防衛效能。
Anduril 創辦人拉基(Palmer Lukey)一貫強調矽谷式的快速迭代法。他今夏在台灣演講時，重申公司要「快速建造能用的系統，並盡快交到需要的人手上」。
但從美軍兩架Altius測試連環墜毀、Ghost 在烏克蘭與美軍演習中的多次失敗，到台灣如今加速接裝，Anduril 的高速研發模式仍在接受現實戰場的壓力測試。
更多風傳媒報導
其他人也在看
總統推1.25兆國防預算 王世堅喊話：盼藍白理解台灣處境王世堅
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導總統賴清德今（26）日召開記者會說明，將推出歷史性400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算。國防部長顧立雄也表示，此次強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算的的期程，將從明（2026）年到2033年。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪時強調，美國已經要求所有自由民主的盟邦提升國防經費，並盼在野黨能夠理解我們國家現在的存在，「一起為台灣的安全一起來努力。」民視 ・ 1 天前
軍方重大人事變動！唐華調任國防大學校長 蔣正國晉任上將接海軍司令
國防大學校長劉志斌上將將於月底退伍，國防部今（27）日說明，奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。先前不斷傳出唐華因為目前著手處理國造潛艦海鯤號，仍不會離開司令的位置，甚至傳出是由副部長鍾樹明接國防大學校長一職，然而，在今日海鯤號出海執行第四次海測之際，唐華也確......風傳媒 ・ 15 小時前
徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導總統府發言人郭雅慧今（28）日表示，總統賴清德已正式任命徐斯儉博士出任國防部軍政副部長。徐斯儉為美國哥倫比亞大學政治學博士，現任國安會諮委，歷任外交部政務次長（2018年至2020年）、國家安全會議副秘書長（2020年至2025年），任內表現傑出，歷練豐富完整。郭雅慧說，總統期望借重徐博士在國安與國際事務上深厚的專業背景與實務經驗，襄助國防部長顧立雄為我國國防的革新與強化注入全新動能。郭雅慧指出，徐副部長在國安及外交領域深耕多年，擔任國安會副秘書長與諮詢委員期間，積極協助國防部推動與國際友盟的各項軍事交流與合作計畫。他曾多次率團參與臺美間的重要對話，並實際參與多項關鍵會議，與美方政軍界人士互動密切且熟稔。在現任國防部長顧立雄擔任國安會秘書長期間，徐博士更全力協助，深入參與各項國防改革規劃，對國防事務有深刻且全面的掌握。總統府發言人郭雅慧。（資料照／取自Flickr；作者總統府）郭雅慧進一步說明，徐副部長在任職外交部政務次長期間起，即兼任財團法人國防安全研究院董事一職，對國防院的院務發展與政策研究提供諸多具體意見。在國際戰略交流方面，徐副部長多次出席包括柏林安全會議（Berlin Security Conference）、哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）、雷崗安全對話（Raisina Dialogue）及華沙安全論壇（Warsaw Security Forum, WSF）等多項重要國際安全會議，與各國國防安全領域的專家及官員保持良好且密切的互動。總統府期許徐副部長上任後，持續發揮其國際視野與戰略長才，襄助國防部顧立雄部長落實各項強化國防目標，深化友盟關係，確保國家安全。原文出處：快新聞／徐斯儉出任國防部副部長 賴清德盼襄助顧立雄「注入全新動能」 更多民視新聞報導徐春鶯涉反滲透法遭羈押！律師曝「1重罪」：可判10年徐春鶯涉犯反滲透法等罪羈押！卓冠廷提柯昔言論：現在可以評論了吧？馬克宏肯定台灣應對資訊戰值借鏡 林佳龍：願向世界分享經驗民視影音 ・ 50 分鐘前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 5 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
陳柏霖閃兵50萬交保金「借來的」 經紀人12字回應了
陳柏霖上個月爆出閃兵、遭起訴2年8個月，演藝事業因此全面停擺，恐將面臨龐大違約金；此外，《鏡報》今（28日）接受獨家消息，指他財務狀況不如外界所想豐盈，甚至連50萬的交保金都是跟朋友周轉。對此，陳柏霖的經紀人稍早回應表示：「謝謝關心，該則爆料並不確實。」鏡報 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 6 小時前
中職／軟銀搶徐若熙開價2億佔上風 美職等簽約金重置仍居劣勢
味全龍隊投手徐若熙今年球季結束後行使旅外自由球員權利，吸引美日職棒球隊爭取，道奇隊在競爭行列中處於需要等待簽約金重置日的劣勢，目前傳出軟銀隊積極展現誠意下，有望成為徐若熙新球季效力的隊伍。 目前...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 7 小時前