美軍很難在伊朗複製「斬首行動」

美軍俘虜或逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦的「絕對決心行動」是個非常漂亮的「斬首行動」，也引起各方關注。一般多認為能夠成功取決於多項因素的完美配合，包括內應、電子戰、戰術協調、反覆演練、保密與奇襲等。這些都正確，但有些關鍵因素被忽略了，以致美國川普總統表示有意對伊朗動武，媒體報導執行任務的三角洲部隊已抵達伊拉克與伊朗邊境，各方多判斷美軍將複製委內瑞拉的「斬首行動」，而且很快就會行動。

實際上不然。因為技術因素的限制，讓美軍特種部隊很難在伊朗實施類似的奇襲。我們先看第一個限制因素：距離。

特種作戰以直升機為交通工具，所以基地與目標區的距離必須在直升機作戰半徑內，否則無法遂行任務。美軍能成功奇襲，是因為馬杜洛所在的加拉加斯距離海邊僅20多公里。從硫磺島號兩棲攻擊艦起飛的直升機1個小時就可以抵達目標區。3個多小時就完成整個任務，返抵硫磺島號。

伊朗的德黑蘭雖然距離北方的裏海（Caspian sea）只有100公里，但裏海沒有美軍。2018年在哈薩克召開的第五次「裏海峰會」，裏海沿岸五個國家：俄羅斯、伊朗、哈薩克、亞塞拜然、土庫曼五國元首共同簽署了《裏海法律地位公約》，要求非區域國家的武裝力量不得進入裏海。這主要就是限制美軍，美軍在裏海沒有基地與軍艦，就無法從裏海發動攻擊。

那從伊拉克邊境呢？德黑蘭距離伊拉克邊境最近的地方約600多公里，遠的地方1000多公里。契努克直升機的作戰半徑超過1000公里，所以只要前進基地的位置選擇適當，可以執行奇襲任務。不過契努克的速度每小時280至315公里，飛進去至少需要2個小時。問題是這條路線也是以色列空襲伊朗的路線，沿線防空系統與飛彈特別多。即便可以買通內應，關掉雷達，進去時神不知鬼不覺，但執行任務後必然曝光。如此即便任務成功，返程的2個小時怎麼辦？特種作戰難的地方，並不是如何秘密地進去，而是如何平安的回來。

因此，表面上看，執行「絕對決心行動」的不過是數十名「三角洲」特種部隊隊員，其實後面有極為龐大的支援。美軍表示動用了各式戰機多達150架。這150架戰機難道都是替直升機開路嗎？當然不是，他們還負責斷後。電戰機只要解除電磁壓制，委內瑞拉空軍就會發現，雷達上顯示整個天空都是美軍戰機。已經殘破的委內瑞拉空軍自然不敢起飛，只能眼睜睜地看著三角洲部隊的直升機揚長而去。

這150架戰機有相當數量是從航空母艦上起飛。那麼，波斯灣現在有美軍航母嗎？沒有。離最近的是在南海的林肯號。要調過去，需要好幾天，完成各項配套部署，則要好幾週。此時若在伊朗執行「斬首行動」，那麼誰負責斷後？伊朗的空軍與防空系統雖也殘破，但仍比委內瑞拉強很多。以美軍在中東附近，能調到150架戰機斷後嗎？

第二，以色列「12日戰爭」消耗的資源還沒足夠時間完成補充。包括箭2、箭3的防空飛彈，以及情報資源。伊朗戰後展開內部大清洗，逮捕了700人和處決6人；以色列在伊朗的內應可能尚未重建。現在無論偷襲或應付伊朗彈道飛彈的報復，都很吃力。

更重要的是，去年「12日戰爭」時，美軍是派遣了3個航空母艦打擊群，包括福特號、卡爾文森號與尼米茲號，來協助以色列作戰。現在波斯灣一艘美國航母都沒有，要以色列自己打伊朗，恐怕有困難。

因此，只要波斯灣沒有部署美軍航母，三角洲部隊就很難在伊朗執行「斬首行動」。川普是撲克牌高手，有時喊真的，有時喊假的，而伊朗這把牌，他「唬人」的機率偏高。（作者為台灣國際戰略學會執行長）