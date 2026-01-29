美軍從未撤離台灣？黃澎孝驚爆：換穿便服駐守樂山雷達站監控共軍

國際中心／綜合報導

軍事評論員黃澎孝日前驚爆美軍實質上從未離開台灣。（示意圖／資料照）

軍事評論員黃澎孝日前在節目中驚爆美軍其實「從未離開台灣」，僅是換穿便服駐守關鍵雷達站。他更指出，相比於「不對稱作戰」，台灣更需要F-16等先進武器進行「心理戰」與「武嚇」，用以對抗解放軍的海上民兵並安撫民心。

針對台海局勢與國防實力，矢板明夫在節目《矢板明夫Newtalk》中分享，曾與一位日本航空自衛隊前司令餐敘，對方評估中國空軍實力其實弱於俄羅斯，而台灣空軍則遠強於烏克蘭。該司令形容，台灣飛行員皆為精銳職業軍人，對上中國空軍如同「全運會選手打高中生」，在戰力素質上具備顯著優勢，這番話也為台灣空防實力注入強心針。

廣告 廣告

黃澎孝則在節目中深入剖析美台軍事合作的實質內幕。他回憶，當年台美斷交、廢約、撤軍後，美軍其實並未完全撤離，而是改頭換面，以「工程師」、「技術人員」等便服身分留駐台灣。從早期的林口監聽站到現今的新竹樂山雷達站，都有外籍技師的身影，顯示美軍情報系統始終與台灣緊密結合，並未缺席台灣防務。

對於台灣近年的國防戰略論辯，黃澎孝對前參謀總長李喜明的「不對稱作戰」提出不同見解。他認為「心防」比「國防」更重要，若軍隊只配備刺針飛彈等小型武器，難以讓民眾感到安心。反之，擁有世界一流的M1艾布蘭戰車、F-16V戰機等大型且看得到的先進載台，不僅能對中共實施「武嚇」阻遏其輕舉妄動，更能有效穩固台灣內部的民心士氣。

針對解放軍可能採用的「海上民兵」戰術，黃澎孝分析，F-16戰機的角色至關重要。他指出，F-16不應僅限於空戰，更應掛載「萬劍彈」等集束炸彈執行空對海任務。面對中共可能動員數千艘漁船或登陸船團進行人海戰術，一顆萬劍彈撒下即可造成大面積殺傷，成為反制登陸與封鎖的致命利器。

最後，黃澎孝總結，現代戰爭的形式已轉變為捍衛生活方式與價值觀的「心戰」。他強調，無論戰略如何演變，維持國軍軍容盛大與可視的強大戰力，才是建立人民信心、抵禦認知作戰的根本之道。

更多三立新聞網報導

薔薔辛辣逼問監獄性生活！更生人曝「槍簿仔」DIY秘辛

習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮

遭「女裝大叔」射後不理…她斬首帶回家 名醫父掌鏡拍愛女挖眼割舌

胡錦濤朱鎔基驚傳雙亡？名嘴揭「拔管」內幕：張又俠老首長恐已被嚇死

