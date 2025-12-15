美軍恐無力保台？五角大廈兵推曝福特號開戰即沉 退將揭共軍3大殺器：航母天敵

​《紐約時報》報導揭露美國戰爭部《優勢碾壓簡報》（Overmatch Brief）的機密文件，內容指出五角大廈內部對於美中衝突的悲觀評估，以台海戰爭作為核心情境中，美國福特級航母「福特號」在多數兵推模擬情境下，開戰數分鐘內即被摧毀。對此，空軍前副司令張延廷在節目《新聞大白話》點出美軍大型航母的「天敵」，他直言，依照如今的現代化戰爭型態，航母在戰場上的存活率非常低。

根據​《紐約時報》報導指出，美國兵推「優勢簡報」內容顯示，在台海衝突中，中國的飛彈、網路與太空攻擊，能不斷癱瘓甚至擊沉美國海軍最先進的超級航母福特號。報告指出，在多場針對台灣情境的推演中，解放軍經常在美軍空中力量尚未發揮作用之前，便已摧毀或重創福特號。共軍採取的手法是結合飛彈齊射、網攻與反太空作戰，在戰鬥爆發初期，便迅速瓦解航母打擊群的防禦。

對此，張延廷表示，在現代戰爭型態下，航母在戰場的存活率恐怕非常低，因為天敵實在太多。首先，中國火箭軍的東風-21、東風-26反艦彈道飛彈可對航母進行遠端獵殺，這些飛彈平均射程可達4000公里，由於從地球軌道垂直落下，剛好處於航母反飛彈系統盲區，且可以進行「異地發射，同一時間擊中目標」的飽和攻擊，航母要如何招架？

張延廷指出，第二，中國現在擁有鷹擊-83等多款空射巡弋飛彈，這些飛彈射程遠、速度快，終端速度甚至可能達到高超音速，難以進行攔截；第三，潛艦獵殺，不管是攻擊型核潛艇，還是常規動力潛艇，都有能力對航母發動襲擊，有從太空落下的反艦彈道飛彈，又有從飛機發射的反艦巡弋飛彈，這樣一來，航空母艦要如何招架？如此一來，航母在戰場上的存活率自然不高。

張延廷指出，航空母艦有三大短板，分別是體積大、航速慢、會成為敵軍首要攻擊目標，現在的反艦武器實在太多，航母的戰略價值在逐漸遞減中，如果福特號要到第一島鏈區域，它的攻擊源是比較多的。

