美軍成功抓捕馬杜洛 展現軍事科技領先優勢

美國參謀長聯席會議主席凱恩上將。(維基共享)

美國南方司令部5日凌晨對委內瑞拉發動一場高度機密的特種作戰行動，動用核動力航母「福特號」打擊群、三角洲部隊與第160特種作戰航空團，在短短三小時內成功滲透首都加拉加斯，並於總統府內拘捕總統馬杜羅及其妻子，全程未傳出美軍傷亡，引發國際高度關注。





美國參謀長聯席會議主席凱恩上將於行動會後報告指出，此次行動並非單純軍事突襲，而是結合長期情報滲透、電子戰與網路攻擊的系統性作戰。美方在行動前已掌握總統府內部動線與安全節點，並於行動發起瞬間癱瘓電力與警報系統，使防衛部隊無法即時反應。

外界關注的中、俄製防空系統在此次行動中幾乎未能發揮作用。軍事專家指出，美軍 EA-18G「咆哮者」電戰機對委國雷達與通訊實施強力壓制，使俄製 S-300 防空系統與中國製預警雷達難以形成有效火控，防空網形同失效。





此次行動凸顯現代戰爭已從傳統兵力對抗，轉向以情報、網路與電子戰為核心的「資訊優勢作戰」。相較以裝甲與人海為主的傳統模式，美軍展現出高度整合的跨域作戰能力。





這場行動不僅重創委內瑞拉政權穩定性，也對全球威權政權釋出明確訊號：在高度資訊透明與科技代差下，傳統防禦體系已難以抵禦精準打擊。