美軍成功抓捕馬杜洛...《希望之聲》記者方偉「復盤全過程」：是非常大膽的突襲！

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。對此，美國《希望之聲》記者方偉指出，整個抓捕馬杜洛過程，其實是一個非常大膽的突襲，而且冒的風險極大，「因為委內瑞拉軍方已經在全力戒備，包括馬杜洛的衛隊」。

方偉在X平台復盤美軍抓捕馬杜洛的過程：

一、美國五個兵種＋情報部門做了幾個月的演習，不是「求對」，而是「避錯」，因為整個行動不可以有任何閃失。同時，美國情報部門監視和掌握了馬杜洛所有的生活規律，吃什麼，穿什麼，這麼移動的，包括他的寵物行為。

二、美軍準備好之後，耐心等待時機，直到1月3日，氣候、雲層都處於最恰當的狀態。

三、1月2日晚10:45分，特朗普發布「行動」的命令。

四、在1月3日深夜最黑的時刻，F-18，F-22，F-35戰鬥機，和 EA-18，E-2，和 B-1 戰略轟炸機，總共 150 架，從 20 個海上和陸地的基地起飛，美國空軍、海軍陸戰隊、美國海軍和國民警衛隊的飛機從高空提供掩護，美國的陸軍特種兵乘直升機以海面以上100英尺（30 多米）的高度飛往委內瑞拉首都加拉斯加。

五、五個兵種的聯合作戰，首先癱瘓了委內瑞拉軍隊的電子監視系統，從當時情況看，美國取得了完全的突襲的效果，對方對進攻一無所知，也無力組織抵抗。

六、晚上 1:01 分，美國特種部隊在馬杜洛官邸降落，和馬杜洛的衛隊交火，戰鬥一度十分激烈，美國一架直升機被打中，但是還能飛行，但是，美軍強大的壓制火力完全制服了守方。

七、馬杜洛猝不及防，匆忙奔往附近他的鋼鐵城堡，但是他跑到門口，還沒有來得及關門，就被美國特種部隊追上活捉。針對城堡的厚重鋼門，美軍已經準備了超大型火焰槍，47 秒內可以燒穿，追入城堡抓馬杜洛，但是因為美軍攻勢速度太快，馬杜洛連城堡都跑不進去，在門口即告活捉。

八、美軍召喚直升機再次降落，所有軍人帶著馬杜洛和他太太登機飛離，高空戰機提供火力掩護，飛出去時和委內瑞拉軍隊有些許交火。

九、凌晨 3:29 分，所有 150 架戰機安全回到起飛基地，沒有一個士兵陣亡，一架飛機丟失。

十、馬杜洛夫妻被押上了美國海軍陸戰隊的兩棲攻擊艦（直升機航母）硫黃島號（USS Iwo Jima），目前正駛向美國，「不可思議的任務圓滿完成！」

