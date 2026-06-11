美軍戰死、通膨破4%都沒關係？CNN盤點川普9大失言 這句最爭議

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國際中心／許展溢報導

面對美國通膨率衝破4%大關、物價飆漲引發民怨，川普被問及此事，竟表示自己「愛死通膨了（I love the inflation）」引發爭議。對此，《CNN》整理出川普9大失言風波並排名，第1名不是愛死通膨，而是川普不想管美國人的經濟狀況。

外媒指出，美國民眾憂心經濟惡化及長期戰爭等狀況，然川普卻常失言，甚至脫口而出「沒什麼大不了」，現在面對美國通膨率衝破4%新高，還直言「我愛死了通膨」。

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面對美國通膨率衝破4%大關，川普表示自己「愛死通膨了」引發爭議。（圖／翻攝自X平台 @factpostnews）

《CNN》盤點川普以下九大失言：

Top 1：我才不考慮美國人的財務狀況

上個月被問到是否會因為顧及戰爭帶來的經濟衝擊，進而加速推動和平談判？川普竟秒回「一點都不會」，更說，「我只在乎伊朗不能有核武，我沒在管美國人的財務狀況，我誰都不管。」

Top 2：川普：數字太棒了「我熱愛通膨」

美國通膨創3年來新高，川普非但不緊張，還對著新數據大讚，「我愛死它了，我熱愛通膨！」川普解釋，是指數據對戰後經濟轉型有利。

Top 3：物價負擔能力根本是場騙局

川普去年多次宣稱老百姓抱怨的「買不起」，是場政治騙局，甚至在造訪各地時表示「我以前從沒聽過這個詞」，讓高達四分之三認為生活壓力沉重的選民傻眼。

Top 4：油價上漲只是小菜一碟

上個月面對油價暴漲，川普向媒體表示，這只是小錢，要大家先忍耐一下，很快就過去了。

Top 5：美軍基地遭炸、直升機被擊落沒什麼大不了

美軍阿帕契直升機在停火期間遭伊朗擊落，伊朗甚至轟炸科威特與巴林的美國基地，為維持談判表象，川普對媒體說「沒什麼大不了」，被各界痛批對國防安全態度輕浮。

Top 6：大家都賺翻了吧

一向主打幫勞工發聲、對抗財團的川普，今年1月到瑞士達沃斯論壇時，對著台下執行長們說，現在都不用問你們過得怎樣了，「因為我幫你們每個人都賺了超多錢」。

Top 7：少買幾隻娃娃跟鉛筆就好

面對關稅導致物價大漲，川普去年公開建議家長，以前買30隻娃娃，現在改買2隻不就好了？他也說，每個人只需要1、2支筆，少買幾支不就解決了？

Top 8：油價飆漲是好事？「因為美國賺很大」

川普在社群上發文宣稱，美國是全球最大石油生產國，「所以油價上漲，我們就能賺進大把鈔票。」

Top 9：打賭還會有更多人死亡

美伊衝突爆發，首批3名美軍不幸陣亡時，川普受訪表示，本來就預期會有傷亡，並說「事情就是這樣」，還打賭會有更多人死亡。

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