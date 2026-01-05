美軍才逮馬杜洛 白宮副幕僚長妻暗示「這國」恐是下個目標

美國於3日凌晨對委內瑞拉展開大規模軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。（圖／美聯社）





美國於3日凌晨對委內瑞拉展開大規模軍事行動，逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，引發國際高度關注。未料，白宮副幕僚長史蒂芬·米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂·米勒（Katie Miller）隨後在社群媒體發布一張格陵蘭全島的圖片，並配文寫道「快了（Soon）」，引發外界猜測川普的下一個目標可能是格陵蘭。

據了解，美軍此次行動代號為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）。行動前，美軍進行了徹底的情報搜集，不僅掌握馬杜洛的詳細行蹤及其寵物情況，甚至連總統用來逃生的密室都一清二楚。得益於充分準備，美軍在歷時140分鐘後成功活捉馬杜洛及其妻子。

事實上，這場行動並非一蹴而就，而是長達五個月的精心部署。自2025年8月起，美軍便在加勒比海重兵集結，先派出最先進航母福特號靠近委內瑞拉門口。2025年9月，美軍對委內瑞拉周邊加勒比海域的「販毒船」發動超過30次襲擊，造成百人死亡；12月更登上油輪進行扣押。川普也宣布，美方將「接管委內瑞拉」，此舉投下國際震撼彈。

格陵蘭疑成川普下個目標

在美國行動發生後，凱蒂·米勒在社群平台X（原Twitter）上發布格陵蘭圖片，並將全島後製成美國國旗，配文寫道「快了（Soon）」，引起極大關注。貼文發布的時機敏感，使外界懷疑美國下一步可能瞄準格陵蘭。

對此，丹麥駐美大使索倫森（Jesper Sorensen）立即轉發貼文，並表示「期望美方能充分尊重丹麥的領土完整。」他強調，丹麥與美國是緊密盟友，雙方應持續合作。

凱蒂·米勒的貼文曝光後，也引發網友熱議。有網友留言：「我是格陵蘭公民。可恥。希望你心裡留下苦澀的感受。這件事絕不會發生。美國長久以來被視為盟友，但當像你這樣的美國公民表達這種心態時，美國的聲譽正在急速下滑。」另一名網友寫道：「我們一定要擁有它！這正在發生！」

