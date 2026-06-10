美軍打擊伊朗境內20目標! 伊稱摧毀約旦指揮中心炸F-35戰機 巴林警報響起

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美軍F-35戰機。 圖 : 翻攝自新華網

[Newtalk新聞] 在美軍阿帕契直升機遭到伊朗攻擊，墜毀於荷姆茲海峽後，據美國方面當地時間 9 日消息，一名美國高級官員表示，美軍當天對伊朗境內 20 個目標實施了打擊。雖然美軍中央司令部宣佈美軍的打擊行動已經結束，但局勢仍「處於動態變化中」。如果伊朗進行報復，美軍已做好應對準備。

稍早前，美軍中央司令部發表聲明稱，已完成對伊朗的「自衛性打擊」。此次打擊是對 8 日一架美軍直升機被擊落的回應。

阿帕契攻擊直升機飛行前檢查之系統啟動與測試環節。(示意圖) 圖：翻攝自軍聞社

伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門今 ( 10 ) 日發表聲明稱，「打擊並摧毀了」位於約旦阿茲拉克美軍基地的 4 個重要目標，其中包括指揮控制中心和 F-35 戰鬥機機庫

廣告 廣告

巴林內政部今天淩晨也宣稱，防空襲警報已拉響，敦促民眾就近躲進安全場所。巴林國王媒體顧問在社媒發帖稱，巴林防空力量正在擊退來自伊朗的襲擊。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

利益情況已經「不一致」了! 范斯 : 不管以色列同不同意 美伊持續和平協議

烏俄5項和平條件出爐！E-3領袖力挺 澤連斯基 : 若破局 用自主武力打到莫斯科